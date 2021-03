Sainz: "Aún es complicado saber dónde está Ferrari"

Carlos Sainz marcó otra casilla en su recién iniciada trayectoria como piloto de Ferrari. El español se estrenó al volante de un monoplaza de la Scuderia en una sesión oficial este viernes, tras tomar el relevo de Charles Leclerc, que fue el encargado de completar la sesión matinal.

El madrileño salió a pista cerca de las 15.55 hora local (13.55 CET) con el dorsal #55 en blanco en la trasera y el morro del Ferrari SF21. Después de completar 10 vueltas iniciales, volvió a boxes y detrás del casco se intuía una sonrisa teñida de concentración. Tiene mucho trabajo por delante y en Maranello quieren recuperarse de su aciago 2020.

Sainz completó la sesión vespertina con un total de 57 vueltas (308,484 km) y un mejor tiempo de 1:31.919, que le dejó cerrando el top 5, a 1,2 de Verstappen. Lo positivo fue que no tuvo ningún percance, ni mecánico, ni de conducción y pudo completar los planes previstos.

"En general, creo que fue un primer día positivo de test, donde el objetivo era completar todo nuestro programa y lo logramos. Así que estoy contento", comentó Sainz tras bajarse del SF21.

"Imagino que todo el mundo quiere entender el rendimiento de cada coche después de esta jornada, pero creo que es demasiado pronto para decirlo, y es muy complicado de saber en este tipo de condiciones, con muchísima arena, viento y muchas variaciones de temperatura".

"Después de todo, creo que podemos considerar el día como una jornada muy positiva. Gracias a todo el equipo de pista y de la fábrica. ¡Seguimos trabajando!".

Posteriormente, en sus redes sociales, el madrileño añadió: "¡Lo echaba mucho de menos! Condiciones difíciles en pista, pero contento de haber completado el programa. Día positivo. Mañana, más y mejor".

Cuando se le preguntó si estará 100% listo para la primera carrera, Sainz dejó claro que, a pesar del test que hizo con Ferrari en Fiorano, el de Pirelli y del shakedown que compartió con Leclerc el jueves, un día y medio en el coche de esta temporada es demasiado poco.

"Me siento más cómodo que si no hubiera hecho ningún test y no supiera cómo funciona Ferrari y demás. Gracias a la estrategia del equipo, llegó lo mejor preparado posible y tengo más confianza que al principio. Pero los coches de F1 han cambiado mucho respecto a 2018 y hay muchas cosas que aún tengo que aprender del coche. En un día y medio no será suficiente, así que tendré que ir progresando en las primeras carreras. Veremos".

El español estará de nuevo el sábado en pista, esta vez en la sesión de la mañana, para seguir completando el programa de recopilación de datos en diferentes condicione que Ferrari tiene planeado.

Las primeras fotos de Carlos Sainz en el Ferrari SF21 en el test de Bahrein

