Sainz: "En Francia volveremos a donde estuvimos en Barcelona"

Carlos Sainz llega a la séptima cita de la temporada, el GP de Francia de Fórmula 1, en la séptima posición de la general, a 10 puntos de Charles Leclerc, y consciente de que Ferrari volverá a la posición que pertenece en estos momentos.

Después de dos fines de semana particulares en Mónaco y Bakú, donde el equipo italiano sacó un extra de su SF21 en diferentes circunstancias, el trazado de Paul Ricard supone un regreso a los circuitos convencionales.

Sainz insistió además este jueves en la frustración vivida en el GP de Azerbaiyán de hace dos semanas, donde solo pudo ser octavo.

"Creo que fue, personalmente, probablemente el fin de semana más frustrante de la temporada, porque claramente no hice bien tanto el sábado como el domingo con un coche muy competitivo, así que en general, como piloto, dejé Bakú bastante frustrado conmigo mismo y con el fin de semana en general", aseguró el español en la rueda de prensa de este jueves en Paul Ricard.

"En general, como equipo, creo que fue positivo ver que en una pista con menos carga aerodinámica, con una recta muy larga, todavía nos las apañamos para ser competitivos, y en la clasificación luchamos por la pole position. Por otro lado, creo que en la carrera volvimos a estar donde esperábamos estar antes del fin de semana, así que la clasificación fue más bien un rendimiento extra, más que representar la imagen real en este momento".

Respecto a lo que espera de un trazado como el de Paul Ricard, Sainz deja claro que Ferrari volverá a la realidad.

"Bueno, no creo que los demás tengan muchos problemas para poner los neumáticos en temperatura en la clasificación, así que... ese fue uno de nuestros puntos fuertes en Bakú, conseguir esa vuelta con el neumático blando. Así que espero que la imagen competitiva de Bakú marque la pauta para todo el fin de semana, tanto en las tandas cortas, como en las largas, y tendremos que volver a la lucha en mitad de parrilla con McLaren, Alpine, AlphaTauri y compañía", apuntó.

No obstante, el piloto de Ferrari acabó en el top 10 en 2018 y 2019 en Paul Ricard, después del regreso de Francia a la F1.

"Es una pista que me trae muy buenos recuerdos, porque aquí... Digamos que casi sellé el título de las World Series by Renault, que me dio el pasaporte para ir a la Fórmula 1. Fue un fin de semana de mucha presión. Tenía que ganar para demostrar a Red Bull y a Helmut Marko que realmente quería el asiento de F1, y gané las dos carreras, y casi sentencié el título. Creo que solo me faltó un punto", recuerda.

"Y ese fin de semana fue muy importante en mi carrera, y desde entonces tengo Paul Ricard en mi memoria como un gran escenario al que volver, que me trae buenos recuerdos. Y luego, en la F1, conseguí sumar buenos puntos tanto en Renault como en McLaren. No es mi favorito, pero es una pista en la que las curvas se me meten por el ojo, ya sabes, y puedo adaptarme rápidamente".

Cuando se le preguntó qué considera que debe cambiar Ferrari después de las primeras seis carreras de la temporada 2021, Sainz añadió: "Creo que hay que analizarlo un poco carrera a carrera. Creo que, por ejemplo, en Mónaco tuvimos la velocidad necesaria para luchar por la pole y por la victoria. Por otro lado, en Bakú, pensamos que ese fin de semana íbamos a ser más lentos que en Mónaco, pero resultó que en la clasificación fuimos uno de los equipos más competitivos".

"Pero creo que nuestro ritmo real es más bien lo que vimos en la preparación de la carrera de Bakú y creo que todavía tenemos un coche que es más lento que los líderes en casi el 99% de los circuitos de esta temporada. Así que vamos a mantener la cabeza baja. Creo que Francia nos va a devolver a donde estábamos en Barcelona y Bahrein, por ejemplo, y tenemos que volver a empezar desde ahí después de dos circuitos muy peculiares y muy particulares".

Las primeras fotos de la F1 en Paul Ricard

