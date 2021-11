Sainz no se explica el ritmo perdido en la clasificación de México

El piloto de Ferrari llegó al Gran Premio de México con grandes esperanzas tras la actualización de su motor. La mejora en la unidad de potencia del equipo de Maranello hacía del Autódromo Hermanos Rodríguez un lugar ideal para sumar buenos puntos, e incluso Leclerc se aventuró a decir que podrían lograr un podio.

Sin embargo, la clasificación no fue como esperaba el madrileño, que tuvo graves problemas al inicio de la sesión. La bandera roja provocada por Lance Stroll hizo que tuviera que abortar una de sus vueltas y en la reanudación tuvo un susto porque su motor no respondía.

Tras una conversación por radio con su ingeniero, puso el modo neutral y reanudó la marcha: "He tenido varios sustos en esta clasificación, no solo en el motor, sino también en la Q1 con la bandera roja".

El español logró sobreponerse y pasar a la Q2, donde apostó por el neumático medio, al igual que el resto de rivales. No obstante, no tuvo un giro brillante y tuvo que montar un juego nuevo.

La bandera amarilla que provocó una salida de pista de Antonio Giovinazzi hizo que casi ningún piloto mejorara su crono, y Sainz pasó a Q3 con el tiempo del primer intento.

Ya en la Q3, el español tuvo problemas, y solo pudo acabar 8º en la primera de sus vueltas. Pero con el compuesto más blando, intentó un segundo giro y pudo ser sexto, por detrás de los dos Mercedes, los dos Red Bull y Pierre Gasly.

"Ha sido una clasificación para muy difícil para mí. He ido muy cómodo en los libres y era rápido, pero por cualquier razón he perdido el ritmo y hasta la Q3 no he hecho una vuelta decente".

"La vuelta no era nada del otro mundo porque me faltaba confianza con el coche, pero ser sexto con estas malas sensaciones no es malo", indicó Sainz.

El domingo partirá desde la parte sucia de la parrilla, y con la tercera posición del mundial de constructores en juego con el equipo McLaren, es consciente de que debe conseguir un buen resultado.

"Intentaremos ganar posiciones en la salida, lo malo es que salimos por el lado sucio y aquí está la pista tiene mucha suciedad. Será un inicio complicado, debemos coger un rebufo e ir al ataque para acabar por delante de McLaren y AlphaTauri".

"Éramos más rápidos que ellos, pero, por alguna razón, hemos perdido sensaciones", finalizó.

El otro piloto español Alonso cae en Q1: "Si llego a hacer una buena vuelta habría sido suficiente"