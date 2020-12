Sainz: "Ha sido un año difícil que hemos superado juntos en McLaren"

El piloto madrileño de McLaren completó su última carrera con McLaren en el GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 2020, logrando sellar el ansiado tercer puesto para el equipo en el Mundial de Constructores.

Sainz, que salía sexto, cruzó la meta en la misma posición, después de una estrategia a una sola parada para montar el duro. Aprovechando el Virtual Safety Car –que luego se convirtió en coche de seguridad real–, McLaren realizó una doble parada con Norris en primer lugar. Sainz tuvo que ralentizar para no taponar la salida del box de Red Bull y dejar que Norris montase sus nuevos neumáticos.

Esto le valió una investigación de los comisarios por "reducir la velocidad ostensiblemente", pero el español espera que no haya ningún tipo de sanción que pueda condicionar el resultado final del equipo británico.

"Creo que no debería haber problema, sobre todo porque no quería crear ninguna cola en el pitlane. Si me hubiese situado detrás de Norris habría creado un atasco serio para Red Bull, que hubiese sido peor para todo el pitlane. No he ido erráticamente despacio, ni mucho menos, he hecho lo que tenía que hacer por el bien y la seguridad de todo el pitlane y al final he entrado en el box justo cuando Norris se iba y ha funcionado casi perfecto. No creo que debiese haber ningún problema", explicó en los micrófonos de Movistar + F1.

En cuanto a la carrera, su última con el equipo al que ha ayudado a llegar hasta un lugar donde no estaban desde hacía ocho años (cuando Hamilton dejó el equipo), Sainz dejó claro que los medios (amarillos) no funcionaron como habían previsto el sábado en la Q2.

"Sí, muy buen día para todo el equipo. Por mi parte, darles la enhorabuena a todos, creo que ha sido un año difícil, pero que hemos sabido superar juntos. La carrera en sí, un poco aburrida, un poco tensa, porque no sabíamos muy bien qué iba a pasar con el Safety Car y demás, pero bueno", comentó.

"Una pena que mis medios no hayan funcionado como esperábamos, ha habido tanto graining con ellas como con los blandos, lo cual ha sido una pena, pero luego a partir de ahí he pasado a los dos Ferrari, y me he puesto a controlar la carrera y los neumáticos para llevar el coche a meta. Eso nos ha dado ese tercer puesto en el Mundial de Constructores, que está todo el garaje un poco excitado".

La crónica del GP de Abu Dhabi de F1: Verstappen regala la última de 2020 a Red Bull y McLaren, top 3

Cuando se le preguntó cómo ha cambiado en estos dos años con McLaren, el español quiso dar las gracias a la escudería británica por el apoyo que le han brindado y a Zak Brown en especial por apostar por él.

"Creo que obviamente he madurado como piloto, he ido mejorando carrera a carrera, he encontrado un entorno que me apoyaba a tope, que me ha sabido cuidar también como atleta y darme las mejores condiciones de trabajo que uno quiere tener para rendir a un nivel alto, bajo presión como estamos los pilotos de F1. Por mi parte, agradecer a todo el equipo y a Zak Brown, que fue quien confió en mí en su día, estos dos años increíbles", afirmó.

"Creo que una buena muestra de lo que ha sido el año son estas últimas seis, siete carreras, que no nos hemos bajado del top 7 en cuanto nos han dejado de pasar los problemas de los pitstop, motor y demás de principio de temporada. Así que muy, muy contento".

Y su mensaje final fue en clave Ferrari, con quienes competirá los próximos dos años, empezando en una F1 2021 que se antoja vibrante.

"Nos vemos el año que viene de rojo, que también hay ganas", concluyó.

Las fotos de Carlos Sainz en el GP de Abu Dhabi de F1