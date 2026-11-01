Fórmula 1 GP de México

Los cambios que Hamilton cree que explican su pole en el GP de México de F1

Lewis Hamilton consiguió su primera pole position con Ferrari en el Gran Premio de México de este fin de semana y explicó qué cambios en su preparación fueron fundamentales para lograrlo.

Ed Hardy

Editado: 1 nov 2026, 16:50

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Lewis Hamilton ha atribuido su primera pole position en la Fórmula 1 con Ferrari a los cambios que introdujo en su manera de afrontar el fin de semana del Gran Premio de México.

El siete veces campeón del mundo superó por apenas 0,009 segundos a su antiguo compañero de equipo en Mercedes, George Russell, en el Autódromo Hermanos Rodríguez para asegurarse la primera posición de la parrilla de salida del domingo.

Fue la 105ª pole de la carrera de Hamilton, ampliando así su propio récord histórico, pero la primera desde el Gran Premio de Hungría de 2023, cuando todavía competía con las Flechas Plateadas, antes de fichar por Ferrari el año pasado.

"Es una sensación increíble", declaró Hamilton a Sky Sports. "Antes que nada, quiero dar las gracias de corazón a mi familia. De verdad que no estaría aquí sin ellos".

"Hoy le he enviado un mensaje a mi madre. El 11-11, que es lo que llevo tatuado, es su cumpleaños. Y cada vez que veo las 11:11 en mi teléfono, me recuerda que tengo que escribirle. Y sí, llegué a este fin de semana con un enfoque diferente".

"Vine aquí el miércoles, algo que no hago nunca, pero queríamos analizar de verdad dónde habíamos estado en las últimas carreras, qué había salido mal y en qué podíamos mejorar".

"Hicimos un pequeño ajuste en nuestra forma de trabajar este fin de semana. Durante todo el fin de semana tuve la sensación de que teníamos posibilidades de luchar por las primeras posiciones".

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Pero siempre nos sorprendía llegar a la Q3 y descubrir que, de repente, ya no estábamos ahí. Hoy lo hemos revisado absolutamente todo".

"La dirección del viento, los neumáticos, cómo iba bajando la temperatura de la pista a lo largo de la sesión y qué implicaciones tenía todo eso en los reglajes necesarios para conseguir que los neumáticos funcionaran, entre otras cosas".

"Pero conseguir la pole, lograr por fin una pole con Ferrari, me transporta a cuando era niño y estaba sentado en el sofá viendo a Michael Schumacher conseguir aquellas poles y pensando en lo increíble que sería poder hacer lo mismo".

Todo ello llega después de varias oportunidades desperdiciadas por Ferrari en los últimos grandes premios, en los que el equipo había mostrado un ritmo prometedor durante los entrenamientos libres para después quedarse por debajo de las expectativas en clasificación. Austin fue el ejemplo perfecto.

El pasado fin de semana, la Scuderia lideró las tres sesiones de entrenamientos libres, con Charles Leclerc al frente en la FP1 y la FP2 y Hamilton en la FP3, pero sus pilotos únicamente pudieron clasificarse cuarto y quinto después de una repentina pérdida de rendimiento.

Leclerc atribuyó aquel bajón a las dificultades con los neumáticos provocadas por la caída de las temperaturas, un aspecto especialmente importante en México debido a la gran evolución de la pista y a su superficie de escaso agarre.

"Sabía durante todo el fin de semana que tenía ritmo para conseguir la pole", afirmó Hamilton en la rueda de prensa, después de que su compañero de equipo terminara tercero.

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

"Pero estas sesiones han sido una montaña rusa. Evidentemente, Charles estaba siendo muy, muy rápido. Creo que la clave está en conseguir que los neumáticos funcionen".

"Nos veis salir a pista y parece que todo va bien, pero los neumáticos tienen una ventana de funcionamiento muy estrecha en la que ofrecen un buen rendimiento y, después, se sobrecalientan".

"Estoy trabajando mucho para perfeccionar eso. Diría que es algo con lo que he tenido bastantes dificultades durante los últimos años, especialmente desde que pasamos a los neumáticos de 18 pulgadas".

"Así que se trata de aprender a pilotar de una manera diferente. Es una habilidad algo distinta, o simplemente una forma diferente de conducir y afrontar las curvas, que requiere utilizar el equilibrio del coche de otra manera".

"Creo que he podido recurrir a un par de herramientas que llevaba unos 13 años sin utilizar y, a partir de ahí, como he dicho, conseguí colocar los neumáticos exactamente en su ventana ideal de funcionamiento durante la vuelta de salida".

"Una vez superadas las curvas 1, 2 y 3, todo fue bastante fluido y, sinceramente, no creo que perdiera tiempo en ninguna parte del circuito".

"Así que, en general, fue una buena vuelta, aunque sé que estos chicos están extremadamente cerca".

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