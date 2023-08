Los cambios de Ferrari en el F1 de Leclerc tras su accidente en Holanda

Durante la última y decisiva ronda de la clasificación del Gran Premio de Países Bajos 2023 de Fórmula 1, en el garaje de Ferrari vieron cómo Charles Leclerc impactó contra las protecciones en su intento de vuelta rápida. El monegasco acabó dolorido, no físicamente, sino por el resultado, que fue una pobre novena posición, tan solo por delante del otro piloto que se accidentó en la Q3, Logan Sargeant.

Los de Maranello no parecían demasiado preocupados por el golpe en sí, que fue a una relativa baja velocidad, pero el ángulo no fue el mejor para un monoplaza, con lo que el chasis quedó bastante dañado, al igual que la caja de cambios. Por ese motivo, tras un cuidadoso análisis de los mecánicos del Cavallino Rampante a última hora de la tarde, llegaron a la conclusión de que ambos tenían que sustituirse.

Para la escudería italiano supuso un trabajo adicional a pocas horas del inicio de la carrera, y todos los miembros del garaje de Charles Leclerc quedaron exhaustos porque durante la mañana del sábado, antes de la clasificación, también cambiaron la unidad de potencia, una nueva, debido a algunos parámetros que ponían en situación de riesgo la fiabilidad del SF-23.

El monegasco se librará de un castigo en posiciones de parrilla, puesto que la caja de cambios que montaron ya se utilizó en carreras anteriores, al igual que sucedió con el propulsor, que el equipo espera recuperar de todos modos.

"En primer lugar, es uno de esos fines de semana en los que el coche es extremadamente difícil de pilotar", dijo el de Mónaco cuando terminó la clasificación del sábado tras su accidente. "Desde la FP1, hemos estado sufriendo en la curva uno, nueve y diez, y hemos cambiado el coche por completo".

"Sinceramente, no hay mucho que nos ayude en estas tres curvas, y la nueve y diez son...", dudó sobre lo que decir Charles Leclerc. "Es una de esas curvas en las que entras, estás soltando el freno, no hay absolutamente nada de agarre en mitad por la razón que sea, y entonces solo confías en que el monoplaza se agarre de nuevo en la salida, cosa que no pasó en esa vuelta y, obviamente, acabé en el muro".

El de Ferrari partirá desde la novena posición, bastante por detrás de la posición ideal de partida, que dentro del equipo de Maranello ponían en un sexto lugar, justo la plaza desde la que saldrá el otro de los pilotos del conjunto rojo, Carlos Sainz.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!