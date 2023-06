La F1 no "manipulará" las reglas para frenar a Red Bull

Red Bull ha estado en otra liga hasta ahora en 2023, y sus pilotos Max Verstappen y Sergio Pérez han ganado todas las carreras, haciendo que el equipo ya saque 135 puntos a su más inmediato perseguidor (Mercedes) en el campeonato de constructores después de solo siete pruebas.

El rendimiento de Red Bull y su superioridad hace que muchos crean que pueden lograr una racha histórica de ganar todas las carreras del año.

Sin embargo, la falta de lucha en las primeras posiciones ha aumentado la preocupación ante la posibilidad de que la F1 desanime a los aficionados y provoque un descenso del interés que se refleje en las audiencias televisivas y en el seguimiento en general.

El CEO de la F1, Stefano Domenicali, admite que, desde el punto de vista de la emoción, sería mejor que hubiera una lucha mucho más reñida por la victoria. Sin embargo, tiene claro que sería un error que la Fórmula 1 o la FIA se involucraran en el asunto e impusieran cambios en el reglamento a mitad de temporada para frenar a Red Bull.

En declaraciones al podcast F1 Beyond the Grid, a la pregunta de si había considerado la posibilidad de intervenir, Domenicali dijo: "Creo que no es justo decir eso".

"No es correcto porque no podemos ser vistos como parte de la manipulación. No es correcto y no es justo. No me imagino en absoluto este tipo de enfoque".

En lugar de tratar de diseñar cambios en las reglas para hacer las cosas más emocionantes, Domenicali cree que la F1 en realidad mejora manteniendo las cosas exactamente como están porque eso ayudará a los rivales de Red Bull a acercarse.

"Creo que ese es el objetivo correcto ahora, también porque las reglas se han cambiado no hace muchos años", recordó. "Por lo tanto, ocurrirá seguro".

Mohammed bin Sulayem, Presidente de la FIA, Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, en la parrilla de salida

Y añadió: "La F1 siempre ha sido un deporte en el que ha habido ciclos, en los que había equipos que eran muy dominantes y luego otros entraban en la ecuación".

"Así que yo diría que nuestros objetivos deberían ser -si se adopta este enfoque estratégico- asegurarnos de que estos ciclos en el futuro sean más cortos".

Domenicali también ha subrayado que no se trata de que no haya competencia entre la parrilla de F1 este año, porque detrás de Red Bull las cosas están increíblemente igualadas.

"Creo que la diferencia está entre un equipo y los demás", aclaró. "Tenemos que tener en cuenta que ellos [Red Bull] han hecho un trabajo increíble. Es cierto que la diferencia parece grande, pero tenemos que ser prudentes, porque sabemos que en la vida las cosas pueden cambiar muy rápidamente".

"Los demás están muy, muy cerca. Si nos fijamos en las diferencias con los demás equipos, creo que han hecho un trabajo increíble, y hay que recompensarlo. Así que, como he dicho, está claro que el objetivo de lo que queremos hacer es asegurarnos de que esas diferencias sean lo más pequeñas posible".

"Estoy seguro de que los demás equipos están viendo cómo pueden ponerse al día con su desarrollo en el contexto del límite presupuestario".

"Será interesante ver si la curva de desarrollo del equipo que hoy lidera se ralentiza porque, al fin y al cabo, han hecho un mejor trabajo a corto plazo y tienen menos margen de mejora. Así que será muy interesante verlo en los próximos meses".