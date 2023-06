No habrá dos carreras de Fórmula 1 a la vez en España

Mientras siguen ganando fuerza los rumores sobre un futuro GP de Madrid de Fórmula 1, el CEO de la categoría, Stefano Domenicali, habló del tema en el podcast 'Beyond the grid', donde admitió el interés de la capital madrileña, y negó que se puedan disputar a la vez dos carreras en España.

Las declaraciones las hizo durante el GP de España de principios de mes, donde definió como muy seria la propuesta de Madrid, aunque recordó que el Circuit de Barcelona-Catalunya todavía tiene contrato hasta 2026.

"Siempre he sido muy transparente respecto a Barcelona, ese es mi estilo. Es cierto que Madrid quiere albergar una carrera en el futuro, y de momento no se ha tomado ninguna decisión. Esa es otra gran señal del estado de salud de la Fórmula 1", confirmó, antes de asegurar que no habrá intereses políticos como los que acabaron haciendo fracasar el anterior proyecto de Fórmula 1 en Valencia.

"Es una competición correcta que no implicará en absoluto ninguna discusión política, sólo comercial y técnica y deportiva que tomaremos los próximos meses. Y por el bien de la Fórmula 1 tomaremos la decisión correcta. Estoy seguro de ello. Pero tenemos que recordar que todavía tenemos años de contrato con Barcelona, y estamos muy, muy contentos con la forma en que Barcelona está gestionando el futuro, porque, por supuesto, esto les ha ayudado a reaccionar, a impulsar la mejora que se necesita en todos los niveles, en todas partes. Esta es la situación".

Domenicali admite que la F1, gracias al regreso de Fernando Alonso y al buen hacer de Carlos Sainz, goza de una gran salud en España a nivel de repercusión: "En este momento tenemos a Fernando rindiendo increíblemente bien. Y tenemos a Carlos Sainz en Ferrari, ambos tienen muchos fans. Vemos que las cifras de audiencia de televisión están creciendo increíblemente bien en España. Así que el mercado es muy, muy fuerte ahora. Así que es genial que tengamos este tipo de esperanzas para el futuro".

Sin embargo, cuando se le menciona que entre 2008 y 2012 hubo GP de Europa en el circuito urbano de Valencia y a su vez GP de España en Barcelona, descartó que la capital y la ciudad condal puedan convivir a la vez en el mismo calendario: "No. Creo que no, porque en aquella época, ya sabes, el negocio no era tan grande. Y seguíamos con un calendario centrado en Europa. Hoy tenemos un enfoque mundial del calendario, con más carreras. Pero creo que en Europa, incluso en el futuro, espero ver carreras en las que se aplique el principio de rotación, aunque no dos en el mismo año".

La pregunta evidente fue si entonces Madrid y Barcelona podrían rotarse, alternándose cada año o cada dos años. Pero el italiano dice que aún no está decidido: "Por lo demás, ya verán... oirán cosas que no están decididas, pero está claro que ya hay conversaciones con algunos países que están encantados de hablar de ello. Y creo que es algo que en los próximos dos años vamos a aclarar formalmente".

Con Madrid o Barcelona, o con ninguno de los dos, la F1 quiere lograr en 2024 el objetivo que tenía para este curso antes de cancelarse por la COVID el GP de China y cancelarse por las inundaciones el GP de Emilia Romagna: "El número que nos propusimos este año, pero que no conseguimos y que queremos hacer el año que viene es 24. Y creo que 24 es el número correcto, y es el número... no el número de carreras que queremos imponer, sino el número que requiere el mercado. Yo diría que hay que lograr un equilibrio adecuado entre la complejidad de la logística, y de las personas que están trabajando. Pero diría que ese es el número al que debemos aspirar y dejar estable durante mucho tiempo", concluyó.