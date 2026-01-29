"La sana rivalidad" entre GM y Ford es buena para los aficionados a la F1

El director del equipo Cadillac de Fórmula 1, Graeme Lowdon, afirma que la rivalidad entre su equipo y Ford, socio de Red Bull, "añade otro nivel de interés" a la categoría.

Cadillac hará este año su esperado debut en la Fórmula 1 como undécimo equipo, incorporándose al Gran Circo en un principio como cliente de Ferrari mientras trabaja en sus propios motores en Estados Unidos. Por su parte, Ford regresa a la categoría como socio de Red Bull en materia de motores, que fabrica sus propias unidades de potencia en Milton Keynes.

La llegada simultánea de General Motors y Ford a la F1 lleva la larga rivalidad estadounidense a un nuevo escenario mundial, ya que Ford ha competido durante décadas contra la marca Chevrolet de General Motors en la NASCAR.

Esto ya ha provocado que los ejecutivos de ambas partes intercambien pullas, con el director ejecutivo de Cadillac F1, Dan Towriss, descartando la contribución de Ford a Red Bull como "un acuerdo de marketing con un impacto mínimo", una afirmación que el presidente ejecutivo de Ford, Bill Ford, calificó de "totalmente absurda".

En declaraciones a Motorsport.com en la reciente Autosport Business Exchange en Londres, el jefe del equipo Cadillac, Lowdon, consideró que la larga rivalidad entre General Motors y Ford añadiría otro escalón de interés a la ya emocionante temporada 2026.

Cuando se le preguntó si la tensión entre los dos gigantes estadounidenses es buena para el deporte, respondió: "Ha habido una rivalidad sana entre GM y Ford durante años y años. Incluso se ha hecho una película de Hollywood sobre ello. Así que es real y existe".

"Nosotros estamos adoptando un enfoque muy diferente. GM es copropietaria de nuestro equipo, por lo que, por lo que yo sé, es un enfoque bastante diferente al de Ford. Pero tenemos el ADN de GM en todo el equipo porque son copropietarios".

"Estoy seguro de que la rivalidad continuará. Hemos visto muchas veces en la Fórmula 1 que a los aficionados les gusta ver cierta rivalidad, siempre que no vaya demasiado lejos, obviamente. Por tanto, creo que es solo otro escalón más de interés en la Fórmula 1".

Cadillac comienza su andadura en la F1 con Valtteri Bottas y Sergio Pérez como pilotos, pero está invirtiendo en una nueva sede en Fishers, Indiana, al tiempo que utiliza otras instalaciones de GM en Michigan y Carolina del Norte, incluidos los simuladores "driver-in-the-loop" de la empresa en Charlotte.

Cadillac está apostando fuerte por su identidad estadounidense y ha llegado a un acuerdo para desvelar su diseño definitivo de cara a 2026 durante el descanso de la Super Bowl de la próxima semana. "Lo de la Super Bowl me parece genial", añadió Lowdon.

"Cuando queríamos entrar como nuevo equipo, le dijimos a todo el mundo que queríamos atraer a nuevos aficionados en nuestro viaje. Hay pocas cosas más estadounidenses que la Super Bowl. Es un evento enorme que reúne deporte, música y cultura. Y creo que también es una forma de atraer a nuevos aficionados".

"No creo que ningún otro equipo de Fórmula 1 haya hecho algo parecido en el pasado, así que estamos aportando algo nuevo. Y si atrae a nuevos aficionados al deporte que nos apasiona, entonces es algo positivo. Pero, además, creo que es genial", concluyó.

