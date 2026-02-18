Cómo Cadillac F1 utilizó neumáticos falsos en las pruebas de túnel de viento

Cadillac hará su debut en la Fórmula 1 en 2026, pero la preparación que ha llevado a cabo para llegar hasta este punto no ha estado exenta de contratiempos, especialmente en las pruebas en el túnel de viento.

La marca de General Motors se ha convertido en el undécimo equipo del campeonato este año, después de que su entrada fuera aprobada formalmente en marzo de 2025, poniendo fin a lo que fue un proceso muy largo. Coincide con los nuevos cambios en la normativa del Gran Circo, posiblemente los más importantes de su historia, ya que el chasis se ha aligerado aproximadamente 32 kilos y tiene menos carga aerodinámica, mientras que la unidad de potencia será más eléctrica.

Por eso, y debido a que la entrada de Cadillac se esperaba desde hacía tiempo, los preparativos comenzaron antes de marzo, pero el equipo estadounidense se topó con un obstáculo al querer utilizar neumáticos Pirelli en el túnel de viento.

"Tuvimos algunos obstáculos", dijo el consultor de ingeniería del equipo, Pat Symonds. "Por ejemplo, pudimos empezar a estudiar algunos aspectos del desarrollo de la normativa de 2026 antes de principios de enero [de 2025], pero aún no sabíamos con certeza cuáles serían algunas de esas normas. Lo más importante es que no teníamos los neumáticos Pirelli para probar en el túnel de viento, así que fabricamos nuestros propios compuestos".

"Los demás equipos tenían contratos con Pirelli, que les proporcionaban los neumáticos, listos para empezar a rodar el 1 de enero. Nosotros no recibimos los nuestros hasta finales de mes y, cuando los montamos, tenían una forma diferente a la que habíamos imaginado. Eso significó que tuvimos que volver a optimizar muchas de las vías en las que habíamos estado trabajando. Por eso, algunas personas piensan que empezamos nuestra área de desarrollo antes que los demás; yo diría que la empezamos después que los demás".

Graeme Lowdon, director del equipo Cadillac de Fórmula 1, y Pat Symonds, consultor ejecutivo de ingeniería del equipo Cadillac de Fórmula 1. Foto: Clive Mason/Getty Images

Pero al final todo salió bien, ya que Cadillac, a diferencia de Williams o Aston Martin, estaba listo para el primer día del Shakedown de Barcelona, antes de participar también en los test oficiales de Bahréin la semana pasada.

"Hace menos de 12 meses, ni siquiera teníamos una inscripción en el campeonato, por no hablar de un coche, unas fábricas o cualquier otra cosa por el estilo", declaró el director del equipo, Graeme Lowdon, en Sakhir.

"Así que el progreso ha sido enorme. Lo que me hace realmente feliz es que hemos cumplido todos nuestros plazos: pusimos en marcha el coche a principios de diciembre, fuimos al VTT (circuito de pruebas virtual) a mediados de diciembre para hacer todas las pruebas de dinamómetro del monoplaza, hicimos una prueba en Silverstone según lo previsto, y estuvimos en Barcelona para el test".

"Hemos visto en otros equipos que no es fácil hacerlo. Por eso estoy muy, muy orgulloso. Pero no tendría sentido hacer nada de eso si no sintiéramos que también estamos avanzando en cuanto al rendimiento. Y el trabajo de puesta a punto que hicimos en Montmeló fue realmente útil. Ahora, la atención se centra realmente en comprender nuestro coche y ponerlo en marcha".

"Hemos recorrido más de 1700 kilómetros aquí [en Bahréin] en tres días y, créanme, como equipo nuevo, esa es la mayor parte de los datos que nunca habíamos tenido. Para un equipo ya consolidado sería una cantidad insignificante, pero para nosotros es enorme. Así que es un progreso real y estoy muy, muy orgulloso de todo el equipo", cerró.

Información adicional de Filip Cleeren y Ronald Vording.

Más de la F1: FÓRMULA 1 Ford responde a Cadillac tras las críticas a su proyecto de F1 con Red Bull