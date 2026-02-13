Vasseur juega al despiste: "Me gusta que nadie hable de Ferrari"

Trabajar por debajo del radar, con tranquilidad, dentro de lo que la Fórmula 1 y un nuevo reglamento técnico permiten hacerlo. Ferrari se está preparando para la temporada 2026 de Fórmula 1 sin verse nunca (o casi nunca) situada entre los favoritos. Rápida, sí. Entre los primeros, seguro. Pero nunca por delante de todos. Y eso, en este momento, a Frédéric Vasseur no puede sino agradarle.

El team principal del Cavallino Rampante quiere evitar el ruido y todo lo que conlleva. El 2025 sigue muy presente en la mente de todos en Maranello y poder trabajar lejos de los focos solo puede beneficiar al equipo modenés.

"La cosa muy positiva es que nadie está hablando de nosotros. Me gusta esta situación. Ya puedes centrarte en ti mismo", declaró el directivo francés al término del primer test de pretemporada en Bahréin. "Aún nadie lo sabe. Nadie conoce la fuerza de Mercedes. Nadie sabe si llevas 20 kilos, 40 kilos o 60 kilos. Y eso es mucho más que la diferencia entre los coches. Por eso, la mejor manera de estar es callarse y concentrarse en uno mismo".

"El primer objetivo cuando tienes un coche nuevo como este —completamente distinto al del año pasado— es acumular kilómetros. El año pasado llegamos con una referencia del coche anterior. Podíamos hacer comparaciones. Este año partimos desde cero".

Hasta ahora, el SF-26 ha mostrado una fiabilidad reconfortante, ya que ha permitido recopilar muchos datos y eso solo puede beneficiar su desarrollo.

"Lo más importante en esta situación es acumular kilometraje, dar muchas vueltas, recoger datos. Verificar si hay una buena correlación entre fábrica, túnel de viento y lo que vemos en pista. Para eso necesitas fiabilidad. Porque si te quedas en el box, no es la mejor manera de recopilar datos. Hasta ahora ha ido bastante bien para nosotros. Hemos hecho unos 4.500 kilómetros en seis días. Es bueno, más de lo previsto y es positivo. Pero no debemos confundir el hecho de que estamos haciendo un buen trabajo en este aspecto con el rendimiento puro. Es otra historia".

El uso y la recuperación de energía, a través del MGU-K de 350 kW (casi 500 caballos), es y será uno de los temas más importantes de la nueva temporada. Pero no será el único. El factor neumáticos, su preparación para colocarlos en la ventana adecuada, deberá seguir siendo central en cada fin de semana de carrera.

"Es importante recordar que el año pasado, entre una clasificación sprint y una clasificación normal, a veces teníamos variaciones de 6 o 7 décimas, con coches que conocíamos desde hacía 3 o 4 años, solo en función de la vuelta de salida. Eso seguirá siendo así: todavía tendremos diferencias entre dos vueltas de lanzamiento, entre una preparación de neumáticos con distintos compuestos".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Mark Thompson / Getty Images

"No debemos olvidar lo que hemos hecho en el pasado y centrarnos solo en la gestión de la energía. Por supuesto, es importante, es fundamental para el tiempo por vuelta, pero todos los parámetros de la F1 y de las carreras siguen ahí y tendrán la misma importancia. Sería un error olvidarlo. Siendo uno de los más jóvenes del equipo, intento llevar este concepto a la mesa y recordar que no debemos olvidar las bases. No es porque el reglamento sea nuevo que los nuevos parámetros sean los únicos. La aerodinámica será fundamental, los neumáticos serán fundamentales, la conducción será fundamental, las estrategias en boxes serán fundamentales. Debemos tenerlo presente".

Anoche causaron revuelo las declaraciones de Max Verstappen, quien definió la nueva Fórmula 1 como una Fórmula E con esteroides. Vasseur cree que este tipo de comentarios suelen hacerse al inicio de un nuevo ciclo reglamentario. Después, una vez en el coche y con el casco bajado, los pilotos no pensarán en otra cosa que no sea ir lo más rápido posible y batir a sus rivales.

"Creo que los mismos comentarios se hicieron en 2022, y el periodo 2022-2025 ha sido probablemente el mejor para la F1. Entiendo la sensación de los pilotos: cuando llegas a Bahrein y eres un poco más lento que el año anterior, la primera reacción es querer pilotar algo muy rápido. Pero después de media sesión, o una sesión, su foco será solo ser más rápidos que los demás. No será una cuestión de hacer 1'31" o 1'35", sino de saber cuál es el tiempo de los otros. Está en su ADN y en el ADN de cada equipo. Estoy seguro de que no será diferente".

En cuanto al SF-26, el team principal de Ferrari no quiso mojarse demasiado. El aspecto que sí quiso subrayar es la correlación entre pista y simulación, que parece ser ya buena.

"No es que tuviéramos una mala correlación el año pasado, es que no desarrollamos el coche.

Por ahora la correlación es buena, pero aún tenemos muchísimas cosas que entender. La mejor manera de asimilar lo que estamos recopilando es mantener el coche en pista, hacer el mayor número posible de kilómetros, trabajar bien entre una sesión y otra. Pero hasta ahora la correlación es buena".