Brown ve a Norris capaz de ganar a Verstappen en "una lucha directa"

Lando Norris viene de doblegar a Max Verstappen en el pasado GP de Miami de Fórmula 1. El británico se aprovechó de un coche de seguridad a mitad de carrera, justo cuando más se amenazaba una victoria del vigente tricampeón del mundo, que había dañado su Red Bull.

El resultado ha aumentado las esperanzas de nuevas batallas entre ambos pilotos, ahora que McLaren ha dado un paso adelante con su coche de 2024 tras introducir mejoras, como ocurrió durante gran parte de la segunda mitad de la campaña 2023. Aunque normalmente Verstappen disfrutará de una ventaja en cuanto a rendimiento de su monoplaza.

El jefe del equipo de Woking, Zak Brown, fue preguntado en el GP Histórico de Mónaco del pasado fin de semana sobre cómo podría acabar una lucha más directa entre Norris y Verstappen. Brown corría con su Williams FW07B, pilotado por Alan Jones en 1980, mientras que McLaren hizo desfilar varios coches conducidos por el legendario Ayrton Senna en el 30 aniversario de su muerte en Imola en 1994.

"Creo que Lando puede vencer a Max en una lucha directa", dijo Brown en una entrevista exclusiva con Motorsport.com. "Creo que sería una pelea impresionante, y pienso que muchas carreras acabarían en lágrimas, para uno u otro, o para ambos.

"Pero creo que en cuanto a talento en bruto puede ser, no he visto a nadie más rápido que Lando. Estoy seguro de que Max es igual de rápido, y que algunas personas no estarán de acuerdo. En última instancia, nunca lo sabremos hasta que los veamos en el mismo coche", siguió.

"Pero, por todo lo que puedo ver de Lando, no veo un piloto de carreras más rápido ahí fuera. Lo emocionante es que Oscar Piastri puede igualarle. A medida que adquiera más experiencia creo que le igualará más a menudo".

Brown también cree que el británico ahora "dará otro paso adelante" en cuanto a sus resultados personales después de conseguir su primera victoria en F1 tras 110 carreras disputadas, después de una serie de decepciones en 2021.

"Por supuesto", explicó Brown. "Hay algo cuando los pilotos consiguen su primera victoria. Recuerdo cuando gané por primera vez, ahora sabes que lo has hecho, simplemente relaja a los pilotos y no tienen que esforzarse tanto. En cualquier cosa, puedes esforzarte demasiado, y eso juega en tu contra".

La primera victoria de Norris en la Fórmula 1 se produce tras su decisión a principios de 2024 de firmar otra ampliación de contrato con McLaren. Esto le vincula al equipo por casi una década, desde que llegó al Gran Circo hasta que finalice el acuerdo en 2027.

Brown comentó que Norris era "muy leal", pero que quedó convencido para volver a firmar por los esfuerzos de McLaren para mejorar su máquina de 2023, inicialmente decepcionante, en lo que terminó siendo un coche capaz de ganar carreras sprint con Piastri, además del trabajo del director del equipo, Andrea Stella.

"La gente necesita ser leal a sus carreras [deportivas], pero la lealtad sólo te llevará hasta cierto punto. Pero creo que vio el cambio que hicimos el año pasado, con su confianza en Andrea Stella y en todo el equipo. Es una familia, le encanta la marca McLaren. Pero, lo más importante, es que creo que confía en que vamos a darle un coche que gane carreras, y el fin de semana pasado lo hicimos. Eso no ha hecho más que aumentar aún más su confianza", finalizó.