La broma a Leclerc en la que pensó que no fichaba por Ferrari F1

La vida para un piloto empieza a ser muy diferente cuando se consigue un contrato con el equipo más laureado de todos los tiempos. Es lo que le pasó a Charles Leclerc a partir de la temporada 2019 de Fórmula 1, cuando logró firmar un acuerdo a largo plazo con los del Cavallino Rampante y, desde entonces, se convirtió en toda una estrella en la parrilla.

El monegasco acumula varias victorias con el mono rojo después de una campaña de estreno con Sauber en su unión con Alfa Romeo, pero hubo una cosa muy curiosa y divertida que se desconocía sobre el momento en el que se aseguró el nuevo acuerdo con Ferrari. El joven piloto sustituiría a Kimi Raikkonen como compañero de Sebastian Vettel, pero en aquel momento de estampar la firma, el director de la escudería, Maurizio Arrivabene, le gastó una broma.

"Lo primero que me dijo fue, 'oh, Charles [Leclerc], lo sentimos, pero no te aceptaremos para el asiento de Ferrari', con lo que me entristecí mucho, pero me lo esperaba porque era el principio de mi carrera", explicó en una entrevista con The Gentleman's Journal. "Luego, hubo una pausa de quince segundos antes de que dijera, 'estoy bromeando, el año que viene formarás parte del equipo'".

"Fue una sensación de locos. Estaba con todos mis amigos y también con Netflix, así que no pude mostrar mis emociones en la llamada porque aún no podía anunciarlo", continuó Charles Leclerc sobre ese instante. "Creo que nunca utilizaron esa escena porque nunca supieron lo que realmente estaba pasando en esa llamada".

No obstante, todo llegó tras una temporada de estreno en la que sumó 39 puntos, por los escasos 9 de su compañero, Marcus Ericsson, además de que sorprendió en sus actuaciones a una vuelta los sábados. A lo largo de ese año, el monegasco pudo acabar entre los diez más rápidos de la clasificación hasta en ocho ocasiones con el octavo coche en rendimiento, con otros diez grandes premios entre los puntos en las carreras de los domingos.

Tras eso, y ya en Ferrari, en su debut con los de Maranello, consiguió su primera pole position en tan solo su segundo intento, y su primera victoria la alcanzó en el Gran Premio de Bélgica 2019, un solo día después de la trágica muerte de su amigo, Anthoine Hubert.

