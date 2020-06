La madrugada en la que Briatore cambió al sustituto de Schumacher

El piloto con el récord de carreras disputadas en la historia de la Fórmula 1 (322), Rubens Barrichello, dejó su marca en la categoría reina del automovilismo y pasó por equipos como Ferrari y Williams. Sin embargo, pocos saben que el brasileño estuvo muy cerca de sustituir a su posterior compañero de equipo Michael Schumacher en Benetton en 1996, un año después del segundo mundial del alemán con el equipo liderado por el italiano Flavio Briatore.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com Brasil, el empresario Geraldo Rodrigues, que era manager de 'Rubinho' en ese momento, lo revela. Las negociaciones tuvieron lugar en 1995 y estaban muy avanzadas, pero Briatore se echó atrás en el momento clave.

"En ese momento, en los primeros años de Rubinho, tuvimos un poco de suerte porque había pocos managers de pilotos. Los equipos no tenían equipos junior (ni academias de piloto). Estaba Flavio Briatore, que era la única persona que tenía relación con un equipo y, paralelamente, hacía de manager. Era una persona que incluso me invitó más de cinco veces a ser su socio y trabajar juntos en la gestión de las carreras de los pilotos".

"Nunca me gustó porque pensé que había un conflicto de intereses en esa historia. Y Flavio, a pesar de ser un tipo muy agradable, es un personaje complicado. Sufrimos eso después. Se suponía que Rubinho iba a ser piloto de Benetton junto a Jean Alesi".

"Con todo listo y aprobado a falta de la firma, Flavio me llamó un día a las 5 de la mañana. Él estaba en Europa y yo en Brasil, así que sabía que para mí era madrugada. Suena el teléfono y dice: 'Hola, Geraldo, ¿te molesto?'. Le dije: 'No, son las 5 de la mañana, me acabas de despertar".

"Michael dejaba Benetton y la alineación iba a ser Alesi y Rubinho. Entonces Flavio me dijo: 'Mira, Renault (el proveedor de motores de Benetton) quiere un piloto de habla alemana y tendremos que poner a [Gerhard] Berger. Lo siento'. Yo no daba crédito".

"Eso fue el miércoles y el jueves íbamos a viajar para firmar el contrato el viernes. Era septiembre. Todo sucede, en la F1, de agosto a octubre. Benetton [dos veces campeón con Schumacher] tenía un gran coche. Y cuando ya habías empezado el trabajo, con los patrocinadores y demás, es un palo grande. Fue una frustración enorme".

Más de Rubens: La carrera de Rubens Barrichello en números

El juego político de la F1

"Éramos pocos managers y nos teníamos respeto, aunque cada uno tenía su objetivo y luchaba por sí mismo. Pero era así: Keke Rosberg se encargaba de la carrera de Mika Hakkinen; Didier Coton trabajó con Jarno Trulli; Martin Brundle gestionaba a David Coulthard... Ya sabes, nos daban las cinco o las seis... y desayunábamos juntos en una autocaravana", recuerda Rodrigues.

"No nos dijimos todo, pero decíamos: 'Hombre, voy a ir a Sauber'. 'Pues esa era una de mis opciones'. Así que había respeto. Después, todo cambió, porque los equipos acabaron teniendo equipos junior, cantera; los fabricantes comenzaron a gobernar, por lo que se acabó esa historia de estrechar la mano de Frank Williams o Ron Dennis...".

"No, tenías que entrar en un sistema y había mucho política. Y solo Bernie [Ecclestone] te podía ayudar. Tenías que ir y pedirle a Bernie que te bendijese. Porque a veces, tú solo, no podías hacerlo".

"Con Flavio, tuve que tener cuidado. Me invitó varias veces a trabajar con él. Es un tipo que te envía un borrador de contrato, contacto con el patrocinador, está todo bien, acordáis una sesión de fotos, y luego te llama a las cinco de la mañana y lo cancela".

Por qué se unieron Berger y Briatore

"Gerhard Berger es un tipo por el que tengo mucho respeto y amistad", continúa el brasileño. "Puedo decir que solía salir a comer con él, somos amigos. Pero Gerhard es un tipo que siempre compartió su salario. En la F1 también también hay pilotos que 'comparten' su salario".

"En el caso de Flavio, tenía ese conflicto de intereses. Era el líder del equipo y al mismo tiempo gestionaba a sus pilotos. Fisichella, Trulli, Alonso... Se acerca al piloto y le dice: "Mira, te voy a contratar, te voy a dar prioridad y te voy a pagar un buen sueldo, pero parte de tu sueldo quiero que me lo devuelvas". Así pasó en ese momento con Berger. Y perdimos la oportunidad de ir a Benetton".

Te gustará: Los 10 fichajes mas decepcionantes en MotoGP

Galería: disfruta de todos los coches de Rubens Barrichello. ¿Con cuál te quedarías?