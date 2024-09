Indirecta de Briatore a Aston Martin por el inminente fichaje de Newey

Se espera que en las próximas horas Aston Martin anuncie oficialmente la tan esperada contratación de Adrian Newey, el genio de la Fórmula 1 que hace unos meses confirmó que dejaría Red Bull en busca de nuevos retos y que cualquier escudería de la categoría estaría encantada de tenerlo en sus filas.

Uno de esos equipos que ha dejado escapar la oportunidad es Alpine, donde desde hace unas semanas trabaja como asesor Flavio Briatore, una de las caras más conocidas del paddock. No obstante, cuando se le preguntó al italiano si realmente era una oportunidad perdida, su puesta sorprendió a muchos: "Todo en la vida es posible, ¡pero era demasiado barato para mí!", dijo entre risas.

Ya de forma más seria, mandó una indirecta a Aston Martin: "La conclusión es que la Fórmula 1 no es un deporte de egos. Un solo hombre no cambia a un equipo. Por supuesto que pueden comprar lo que quieran, pero el resultado no estará relacionado con sus compras".

Claramente, esas palabras de Briatore hacían referencia a la continua campaña de contratación del actual propietario de la escudería de Silverstone, un Lawrence Stroll que a base de talonario está convencido a muchas de las grandes estrellas técnicas del resto de equipos de F1.

De regreso a la primera pregunta, Briatore afirma que la F1 es un mundo donde siempre tienes que estar hablando con todo el mundo: "Si estás en un negocio, hablas con la gente. Tienes que estar involucrado, no importa en qué negocio estés. Ya sea el automovilismo, un restaurante o el entretenimiento: tienes que estar metido en el negocio".

Pero el italiano reconoce que la escudería de Enstone estaba en una especie de burbuja propia antes de su llegada: "Alpine estaba como sentada en un rincón. Nadie hablaba de Alpine, y ahora estamos aquí".

Ahora las cosas han cambiado en Alpine, pero los cambios tardarán un tiempo en tener su efecto. Y, pese a no contar con nombres como el de Adrian Newey, Briatore sigue confiando al 100% en el futuro del equipo francés.

"Tenemos la financiación y el apoyo de los jefes. Tenemos un gran grupo que nos respalda. Y cuando surge una buena oportunidad, la aprovechamos. Así de sencillo", dijo para finalizar al respecto.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine F1, con Christian Horner de Red Bull Racing. Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

