Las razones por las que Newey elige a Aston Martin y no a Ferrari

Aston Martin se prepara para hacer oficial la llegada de Adrian Newey la próxima semana como previa al Gran Premio de Azerbaiyán, algo que permitirá a Lawrence Stroll sentirse orgulloso de haber cerrado una larga y costosa negociación con el "genio" de la Fórmula 1, que tenía muchos más intereses.

El magnate canadiense está construyendo un equipo que tiene la ambición de aspirar al campeonato del mundo a partir del reglamento de 2026 y más adelante. Además de la nueva sede de Silverstone que de última generación, se ha reforzado la plantilla y no sólo por la llegada de Adrian Newey, sino que se extiende también a Andy Cowell, exjefe de motores de Mercedes, que será consejero delegado en sustitución de Martin Whitmarsh, o Enrico Cardile, que deja Ferrari para ser su director técnico.

La principal alternativa a Aston Martin era Ferrari. En el paddock de Monza había rumores sobre por qué no se había llegado a un acuerdo entre Newey y los de Maranello, cuando parecía muy posible.

El genio británico, consciente del valor que el mundo de la F1 le reconoce, jugó su papel en un juego en el que no sólo contaba el dinero, sino también otros beneficios. Tras las primeras conversaciones, parecía que Ferrari era la gran favorita: Fred Vasseur había incluso destinado un presupuesto extra para Adrian, aceptando que pudiera asumir un papel de consultor e incluso que siguiese viviendo en Gran Bretaña.

Lawrence Stroll, que es muy inteligente, no dudó en elevar su oferta con una cantidad económica muy elevada, digna de un piloto de élite y no de un técnico (unos 100 millones de euros en tres años, más una serie de bonus en función de los resultados), pero

Tras esa oferta, el talonario de Maranello no permitió igualarla: no sólo por no querer empezar una guerra de ofertas, sino también por la clara sensación de que la elección no mostraba ningún apego al maillot. Una actitud que habría molestado a los máximos responsables del Cavallino, John Elkann y Benedetto Vigna, además de obviamente también a Fred Vasseur.

Por otro lado, Newey fue cortejado personalmente por el presidente de Aston Martin, Lawrence Stroll, y una visita secreta a la nueva sede del equipo en Silverstone, clave por su ubicación en el Reino Unido, lo que le permitiría mantener su actual vida, le mostró al ingeniero británico la ambición del equipo.

"Adrian y yo hemos estado hablando no solo durante meses, sino también durante años", dijo Stroll a Bloomberg. "Adrian es claramente la figura más talentosa e importante de la Fórmula 1, basándonos únicamente en su trayectoria e historia, además de ser un gran caballero".

"Así que estaría muy emocionado de que Adrian se uniera a nuestro equipo, ya que creo que todos los demás equipos de Fórmula 1 en la parrilla se sentirían exactamente igual", dijo el pasado fin de semana.