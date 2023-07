Así fue la aparición de Brad Pitt en el briefing de pilotos de F1

Brad Pitt y el director Joseph Kosinski se presentaron en la reunión esencialmente para agradecer de antemano a los pilotos que aceptaran cualquier inconveniente relacionado con la producción de la nueva película basada en la Fórmula 1 y respaldada por Apple.

Tras meses de preparación, el rodaje ha comenzado este fin de semana y el equipo ficticio de la película, el undécimo, tiene una presencia destacada en el paddock y el pitlane.

Los coches de Fórmula 2 que usará la producción estarán en la parrilla de salida antes de la carrera y completarán parte de la vuelta de formación, conducidos por Craig Dolby y Luciano Bacheta, antiguos pilotos que trabajarán en el papel de "dobles" de los protagonistas.

"Creo que es uno de esos momentos en los que cuando ves a una superestrella mundial por primera vez, es bastante surrealista", dijo el director de la GPDA, George Russell, sobre la aparición de Pitt.

"Y sólo cuando estás con esas personas, ya sea Tom Cruise, Brad Pitt o Roger Federer, cualquiera de los que hemos tenido la suerte de conocer, te das cuenta de que son personas normales".

"Estaba bromeando y pasándoselo bien, como uno más del grupo. Estoy impaciente por ver lo que hace y cómo es la película", añadió.

¿En qué se diferencian los coches de la película y los F1 reales?: ¿En qué se diferencia el coche ficticio de Brad Pitt de un F1 real?

Charles Leclerc, piloto de Ferrari, también mostró su apoyo al rodaje: "Es divertido, es una cara nueva y sin duda es bastante inesperado ver a Brad en el briefing de pilotos".

"Hicieron un pequeño resumen de lo que será la película y es muy emocionante. Estoy deseando verla. Es un tipo simpático", dijo el monegasco.

Pierre Gasly, que publicó un selfie de sí mismo con Pitt, Hamilton y Leclerc, admitió que no había notado ningún cambio en su fin de semana por el rodaje hasta el momento.

"Debo decir que no todos los días tienes la oportunidad de ver a Brad Pitt. Tuvimos la oportunidad de conocerle y se presentaron a sí mismos y a la película. Fue sin duda un momento especial".

"Aparte del briefing del piloto y de estar sentado justo delante de Brad Pitt, todo me pareció normal. Por mi parte, diré que no ha cambiado nada. Pero creo que el domingo, la parrilla podría tener un aspecto ligeramente distinto al habitual. Veremos qué pasa", añadió el piloto de Alpine.

Mientras tanto, el campeón del mundo, Max Verstappen, mostró un poco menos entusiasmo por el proyecto que la mayoría de sus compañeros: "Creo que van a utilizar algunas tomas de todo el mundo, en términos de cámaras onboard y esas cosas", dijo el holandés. "¡Esto me trae completamente sin cuidado!".

"Al final, una película siempre se hace para crear un poco de espectáculo. Porque sí, claro, no todo va a ser real. Pero creo está bien. En realidad, no me interesa mucho", dijo el líder del campeonato.

Información adicional de Matt Kew y Erwin Jaeggi

