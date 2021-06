Bottas, "sorprendido" de que Mercedes le señale por el problema de Mónaco

El finlandés se vio obligado a retirarse del GP de Mónaco después de que Mercedes no pudiera sacar su neumático delantero derecho durante su única parada en boxes.

La cara de la tuerca de la rueda quedó dañada después de que la pistola que sirve para retirarla entrase en un ángulo forzado. El equipo no pudo quitar la rueda del coche hasta que este regresó a su base en Brackley.

Mercedes sugirió que el ligero ángulo en el que entró la pistola fue, en parte, consecuencia de la forma en que Bottas había llegado a la zona de cambio de ruedas, impidiendo que la pistola entrara en la línea recta ideal. Ante estas sugerencia, el finlandés no está tan convencido de haber hecho algo fuera de lo normal.

Cuando se le preguntó si estaba sorprendido de que Mercedes le hubiera señalado por estar fuera de posición, Bottas dijo: "Sí, me sorprendió. Vi el vídeo, y para mí fue bastante preciso donde me paré, así que me sorprendió bastante”.

Bottas dijo que los datos que había visto en el informe posterior GP de Mónaco mostraban que solo estaba un par de centímetros fuera de la posición, lo que entra dentro de los niveles normales de tolerancia.

"Analizamos todo en detalle y sabemos que probablemente podríamos haber hecho un mejor trabajo como equipo y con la parada en boxes, pero fue muy normal”, explicó.

"Por supuesto que quería ver todos los informes sobre dónde paré. Creo que estuve como a dos o tres centímetros de la línea central. Y, si consigues esa precisión normalmente, está muy bien. Pero puedes oscilar fácilmente entre 10 y 15 centímetros, así que pensé que fue bastante preciso".

Bottas también reveló que antes del GP de Mónaco había planteado su preocupación por la posible debilidad de los procedimientos en paradas de boxes por parte de Mercedes.

“Ya hace unas semanas se lo planteé al equipo porque era una de mis preocupaciones”, expresó. “No han salido de la nada, sabíamos que no somos perfectos en las paradas, como hemos visto”.

“Y también en otras áreas como el calentamiento de los neumáticos en la clasificación. Sabía al llegar a Mónaco que iba a ser un problema y fue una de las cosas que destaqué mucho antes del fin de semana".

Sin embargo, Bottas dijo que Mercedes había aprendido importantes lecciones del percance de Mónaco, que deberían ayudar a evitar que se repita en el futuro.

"Nosotros, como equipo, tuvimos que maximizar el aprendizaje de la situación", dijo. "Hubo un análisis detallado sobre lo que sucedió, por qué sucedió, y cómo podemos prevenirlo para que no vuelva a suceder en el futuro", añadió.

"Así que realmente se trata de aprender el problema y corregirlo. Creo que el equipo lo entiende perfectamente ahora, hemos hecho cambios al respecto y espero que no tengamos que volver a sufrirlo".

