Bottas no ve "puentes rotos" con Mercedes F1 para sustituir a Hamilton

La sorprendente decisión de Hamilton de abandonar Mercedes ha animado el mercado de pilotos de cara a 2025, justo cuando parecía que se estaba estancando, ya que McLaren había renovado a largo plazo a Norris y Ferrari había hecho lo mismo con Leclerc.

El campeón del mundo Max Verstappen tiene contrato con Red Bull hasta el final de la temporada 2028.

Pero el inminente movimiento de Hamilton a Ferrari significa que Mercedes necesita de repente un sustituto para correr junto a George Russell la próxima temporada, y sus opciones se han visto limitadas por el momento de la decisión de Hamilton, que llegó después de esas dos renovaciones mencionadas.

Valtteri Bottas está en lo que él llama un último "año de contrato" con Sauber - que se convertirá en Audi en 2026 - donde ha corrido desde que fue reemplazado por Russell precisamente como compañero de equipo de Hamilton en Mercedes antes de la temporada 2022.

Cuando se le pidió que reaccionara a la noticia de Hamilton/Ferrari en la presentación del coche de Sauber para 2024 en el histórico Guildhall de Londres estel lunes, el finlandés dijo que estaba "sorprendido" por el desarrollo, ya que "en realidad nunca pensé que podría suceder".

Y añadió: "Pero creo que es bueno para él, es una gran oportunidad, es un gran paso. Y, obviamente, él mismo ha tomado la decisión".

"Sí, me alegro por él y estoy seguro de que va a haber más movimiento en el mercado para 2025. Así que, por el momento, es bastante difícil predecir cómo va a ir".

"Nunca imaginé que ocurriría. Y también el momento en que ha ocurrido. Pero me alegro por él, porque es bueno para él".

"Creo que es un gran reto. Estoy seguro de que es una gran motivación para él llevar a Ferrari a lo más alto.

"Así que, es algo genial y sin duda creará algo de movimiento para el futuro, lo que es bueno para todo el deporte y para algunos pilotos, seguro".

Bottas, comentando un posible regreso a Mercedes como sustituto de Hamilton, aseguró que "hasta donde yo sé, no hay puentes quemados".

Pero el finlandés se quedó corto a la hora de expresar un deseo declarado de que eso ocurra dada su oportunidad de asegurarse ahora un futuro a largo plazo como parte de lo que él llamó el "proyecto" Sauber/Audi.

"No es mentira, estuve en Brackley el día anterior en realidad", dijo Bottas, en referencia a una historia de Instagram que publicó la semana pasada antes de que se anunciara el fichaje de Hamilton por Ferrari, que se hizo viral entre los aficionados a la F1 dada la ubicación en cuestión cerca de la sede de Mercedes.

"No en la fábrica de Mercedes, pero estuve allí haciendo otras cosas".

"No, todavía no hemos hablado por teléfono con Toto [Wolff, jefe del equipo Mercedes]. Y sobre si volvería, sí... Bueno, obviamente, mi prioridad y mi mayor compromiso es el proyecto Audi, que es mi objetivo".

"Pero si eso no ocurriera, en realidad no hay ningún equipo al que no pudiera ir. Conozco mis prioridades y tengo mi lista".