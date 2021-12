Bottas está dispuesto a sacrificar su carrera por Hamilton

Mercedes llegaba a la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi con el papel de favorito después de ver el buen ritmo que habían tenido en los entrenamientos libres, pero como siempre sucede en esta Fórmula 1, hasta la hora de la verdad los equipos nunca desvelan todo su potencial.

Y así sucedió en la clasificación de Yas Marina. Red Bull sorprendió a Mercedes al hacer un muy buen trabajo en equipo con Sergio Pérez dándole rebufo a Max Verstappen, una ayuda que le impulsó a la primera posición y que mañana podría ser clave en la última carrera de la temporada.

Por parte del equipo de la estrella, no solo se quedaron sin la pole y sin el deseado doblete. Porque si bien Lewis Hamilton sí consiguió meterse en segunda posición, Valtteri Bottas no pudo pasar del sexto puesto, un lugar mucho más retrasado de lo esperado que el domingo complicará su carrera.

Finalizada la clasificación, el piloto finlandés habló y afirmó que su Mercedes W12 no tenía más ritmo: "De alguna manera llegué al límite en la Q2, creo que hice mi mejor vuelta y ya no pude mejorar eso. Sentí que, cuanto más lo intentaba, no tenía más".

En referencia al juego en equipo que hicieron en Red Bull que permitió a Max Verstappen llevarse finalmente la pole, Bottas fue sincero y reconoció que ellos no lo habían pensado y admitió que fue muy sorprendente ver al piloto neerlandés siendo algo más de tres décimas más rápido que su compañero de equipo.

"Nunca planeamos hacer eso porque normalmente puede salir mal, para al menos uno de los pilotos. Solo nos centramos en hacer buenas vueltas de salida y en tener en un buen ritmo. Pero, para ser sincero, creo que Red Bull encontró un poco más de ritmo en la Q3 de lo que pensábamos, así que fue un poco sorprendente".

Por último y pese a que saldrá bastante más retrasado que Hamilton y Verstappen, Bottas reconoció ser consciente de que quizás en algún momento su camino y el del piloto neerlandés podrían llegar a cruzarse... Y reconoció que estaría dispuesto a sacrificar su carrera si fuese necesario para ayudar a su compañero y a Mercedes.

"Estoy dispuesto a sacrificar mi carrera porque realmente queremos los dos títulos y quiero salir de Mercedes con los dos mundiales. Definitivamente voy a hacer mi parte para conseguir ambos títulos", concluyó el #77, que mañana disputará su última carrera como piloto de Mercedes.

Bottas y Hamilton en la clasificación del GP de Abu Dhabi 2021 de F1: