¿Quién será campeón de la F1 2020? La apuesta de Mika Häkkinen

El embajador de Mercedes, hablando en el podcast F1 Nation, demostró una confianza absoluta en su compatriota, que fue subcampeón en la pasada temporada 2019, y cuya carrera gestiona junto a Didier Coton.

Hakkinen considera que Bottas está en su mejor momento y cree que la temporada reducida le pude ayudar a sorprender a Hamilton: "Valtteri está en una excelente posición en Mercedes. Es un gran piloto y creo firmemente que está mejor que nunca".

"Tengo unas expectativas extremadamente altas para este año y confío en que se convertirá en campeón del mundo".

Quien se llevara los títulos de 1998 y 1999 refuerza así su teoría: "Hemos estado trabajando en ello durante muchos años, dándole todas las herramientas para lograr su objetivo. Y él también trabaja mucho".

"Trabajó duro consigo mismo y nos apoya mucho a quienes gestionamos su carrera para identificar sus puntos fuertes y sus debilidades".

Precisamente el futuro de Bottas sigue en duda. Acaba contrato a finales de este año (como su compañero Hamilton) y tendrá que ganarse la renovación. Mientras, siguen los rumores sobre el interés de la empresa matriz en hacerse con el alemán Sebastian Vettel.

Sin embargo Hakkinen, que ya dijo que no veía a Vettel retirándose, no cree que vaya a ser así: "Ahora es un momento difícil para encontrar equipo si quieres ganar. Sebastian aún no es viejo, la edad no es un problema para él. Sufrió una fuerte decepción en Ferrari, dejó de disfrutar del trabajo en el equipo. Todo el tiempo lo criticaron, y hubo una parte del equipo que no le defendió".

La historia de Finlandia en F1 es curiosa: solo ocho pilotos han competido bajo esa bandera, y sin embargo suman cuatro mundiales (el de Keke Rosberg, los dos de Hakkinen y el de Raikkonen) y 54 victorias.

De hecho en este siglo solo Alemania (con Schumacher, Vettel y Nico Rosberg), España (con Alonso), Gran Bretaña (con Button y Hamilton) y Finlandia han podido celebrar un campeonato del mundo. El de Raikkonen, en 2007, sigue siendo el último de un piloto Ferrari.

En la historia, solo tres países han conseguido más títulos en Fórmula 1 que Finlandia.