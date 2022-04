Bottas afirma que Mercedes y Russell fueron su motivación en Imola

Cargar el reproductor de audio

Valtteri Bottas subrayó su buen estado de forma en Imola con un quinto puesto, el mejor resultado de Alfa Romeo en más de dos años. "Fue divertido", dijo el finlandés tras la difícil carrera del Gran Premio de Emilia Romagna.

La gran mejora de ritmo llegó tras librarse de los neumáticos intermedios y poner las ruedas de seco, cuando Bottas fue capaz de hacer cada vuelta como si se tratara de una sesión de clasificación, tal y como ha explicado.

"Especialmente desde la mitad hasta el final de la tanda [con los neumáticos lisos] hemos tenido un rendimiento realmente bueno y un ritmo fuerte".

Asegura que solo cuando se topó con el Mercedes de George Russell hacia el final de la carrera, pudo sentir que sus neumáticos traseros se estaban desgastando: "A partir de ahí no pude atraparlo, ¡pero quizás la próxima vez!".

Para Bottas, habría sido una satisfacción haber podido adelantar a su sucesor en Mercedes, especialmente si hubiera ocurrido en el mismo punto en el que se chocaron el año pasado. Aunque trató de no pensar en ello, Bottas admite que la escena sigue rondando su mente.

"Mercedes y George [Russell] fueron mi motivación durante toda la carrera para empujar en cada vuelta y esperar tener la oportunidad al final que, desafortunadamente, no llegó", se lamenta.

Esto se debió en parte a un problema durante la parada en boxes que hizo que Bottas perdiera unos diez segundos con respecto a sus rivales. "Sin eso, podría haber sido un resultado diferente".

Sin embargo, el finlandés se alegra de que Alfa Romeo sea capaz de medirse con Mercedes. "Hoy hemos tenido un mejor ritmo de carrera, pero no sé las razones por las que tienen esos problemas", dijo. "No conozco sus detalles técnicos, pero solo me centro en nuestras cosas y en lo que podemos mejorar".

"No me lo esperaba, pero siguen sumando puntos de todos modos. Pero ojalá podamos conseguir más que ellos", comenta, y su sorpresa ante la debilidad de Mercedes, el actual campeón de constructores, es aparente en su respuesta.

Sin embargo, la carrera de Bottas podría haber terminado muy pronto, ya que tras la colisión entre Carlos Sainz y Daniel Ricciardo en la salida, el finlandés no pudo evitar el contacto con la parte trasera del McLaren. "Al principio estaba preocupado porque fue un golpe bastante fuerte. Pero, por suerte, creo que le di en el ángulo correcto", dijo Bottas.

"De repente Sainz vino por la derecha y Ricciardo le golpeó. No me dio tiempo a reaccionar y simplemente le di", describió. "Me ha sorprendido que he podido seguir bastante bien y he acabado sin perder ninguna plaza en la salida".