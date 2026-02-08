Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Aprilia reconoce que Ducati seguirá siendo "la referencia" en MotoGP 2026

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Aprilia reconoce que Ducati seguirá siendo "la referencia" en MotoGP 2026

Presentación del McLaren MCL40 para F1 2026: horario y cómo ver hoy en directo

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Cadillac para la F1 2026
Presentación del McLaren MCL40 para F1 2026: horario y cómo ver hoy en directo

Presentación de Aston Martin F1: horario y cómo ver hoy en directo el AMR26 de Alonso

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Presentación de Aston Martin F1: horario y cómo ver hoy en directo el AMR26 de Alonso

Test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver, pilotos, reglas y más

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver, pilotos, reglas y más

Mercedes-Benz Clase V Marco Polo 2026: camper con mejoras patentes

Coches
Coches
Mercedes-Benz Clase V Marco Polo 2026: camper con mejoras patentes

Vídeo: así fue el polémico anuncio de Cadillac F1 en la Super Bowl y Times Square

Fórmula 1
Fórmula 1
Vídeo: así fue el polémico anuncio de Cadillac F1 en la Super Bowl y Times Square

Cadillac presenta el F1 de Bottas y Pérez para 2026 durante la Super Bowl

Fórmula 1
Fórmula 1
Cadillac presenta el F1 de Bottas y Pérez para 2026 durante la Super Bowl

Bortoleto es paciente con Audi, pero tiene un objetivo claro: "Quiero ganar"

Fórmula 1
Fórmula 1
Bortoleto es paciente con Audi, pero tiene un objetivo claro: "Quiero ganar"
Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Binotto, ante una "lista interminable" de trabajo en el estreno de Audi en la F1

Mattia Binotto liderará a Audi en su temporada de debut en la F1, que coincide con un cambio drástico de la normativa.

Ed Hardy
Ed Hardy
Publicado:
Añadir como fuente principal
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Audi

Mattia Binotto asegura que "nunca había visto una lista tan larga" de tareas por delante de la temporada 2026 de Fórmula 1, mientras prepara a Audi para su estreno en el campeonato.

La marca alemana hará por fin su esperado debut en la F1 este año, tras completar la adquisición total del histórico equipo Sauber antes de la introducción de la nueva normativa en la categoría.

Se trata, posiblemente, del mayor cambio reglamentario en la historia del campeonato, con modificaciones tanto en el chasis —32 kg más ligero y con mucha menos carga aerodinámica— como en la unidad de potencia, que dependerá en mayor medida de la energía eléctrica.

Apunta bien:

Como consecuencia, la F1 añadió más fechas de test de pretemporada, comenzando con un shakedown en Barcelona (del 26 al 30 de enero), antes de dos test de tres días en Bahrein (del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero), previos al inicio del campeonato en Melbourne, del 6 al 8 de marzo.

Puede parecer mucho tiempo de pruebas, pero teniendo en cuenta la magnitud del cambio, realmente no lo es, especialmente si se considera la enorme preparación necesaria para una temporada cuyo orden competitivo es todavía una incógnita.

"Es mucho trabajo", explicó el jefe de Audi en la F1, Binotto, a F1 TV al final del shakedown de Barcelona. "Es mucho trabajo para todo el equipo, es mucho trabajo para los pilotos, para los ingenieros en la fábrica: solucionar todos los problemas, diseño, operaciones, todo lo que hemos visto".

Mattia Binotto, Audi

Foto de: Audi

"Así que, para nosotros, no se puede dejar nada al azar: todos los detalles deben gestionarse de alguna manera y deben solucionarse. Tenemos una lista muy larga, muy, muy larga; nunca había visto una lista tan larga".

"Pero, de nuevo, creo que es genial porque el equipo está realmente comprometido, con ganas de mejorar y de llegar a Bahrein en una situación mejor".

Aunque los equipos estuvieron en Barcelona durante toda la semana, solo se les permitió rodar en tres de esos días, con Audi optando por lunes, miércoles y viernes, completando un total de 243 vueltas en ese periodo.

Sin embargo, el inicio no fue sencillo, ya que Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg vieron limitada su actividad durante los dos primeros días debido a problemas técnicos —al parecer relacionados con la unidad de potencia— en el R26.

Pero el viernes se produjo una mejora notable: el equipo completó 148 vueltas, alcanzando un kilometraje total respetable para la semana y permitiéndole cerrar el shakedown con sensaciones positivas.

"Es fantástico, estamos todos muy, muy contentos", añadió Binotto, que fue director del equipo Ferrari entre 2019 y 2022. "Es un proyecto fantástico, como todos creemos, estamos todos comprometidos, pero también sabemos que hay mucho por construir y mucho por crecer".

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Foto de: Audi

"Estos tres días de rodaje han sido muy, muy importantes. Creo que lo estamos haciendo bastante bien para el punto en el que estamos dentro de nuestro proceso. La fiabilidad siempre es clave, pero hemos tenido varios problemas, pequeños, nada dramático, y creo que aquí también hay muchos aspectos positivos".

Estas sensaciones fueron compartidas por Hülkenberg, ya que el veterano de 250 grandes premios calificó el viernes como "nuestro mejor día aquí esta semana", mostrando la capacidad del equipo para rehacerse tras la decepción.

"Más de 140 vueltas", añadió el alemán a F1 TV. "Un buen kilometraje para el coche y para todos los componentes, y en el apartado de la unidad de potencia es importante para nosotros acumular ese tipo de rodaje".

"De nuevo, muchas lecciones que obviamente analizaremos. Así que sí, mucha información que asimilar y sobre la que reflexionar, para después reagruparnos y volver a empezar en Bahrein".

"En general, una semana positiva. Obviamente estamos solo al principio: hay muchísimos descubrimientos y aprendizajes día a día a medida que avanzamos, pero ha sido positivo".

Te puede interesar:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior El SF-26 convence a Ferrari F1: correlación clave y un concepto sin S-duct
Siguiente artículo Los retos a los que se enfrenta Cadillac de cara a la F1 2026

Mejores comentarios

Más de
Ed Hardy

Antonelli ve el cambio de reglas como una ventaja para los rookies

Fórmula 1
Fórmula 1
Antonelli ve el cambio de reglas como una ventaja para los rookies

Por qué la F1 2026 ya no teme tanto las grandes diferencias de velocidad

Fórmula 1
Fórmula 1
Por qué la F1 2026 ya no teme tanto las grandes diferencias de velocidad

Norris asume que quizás el que mejor ha interpretado las reglas no es McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
Norris asume que quizás el que mejor ha interpretado las reglas no es McLaren
Más de
Nico Hulkenberg

Test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver, pilotos, reglas y más

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver, pilotos, reglas y más

Hülkenberg, ilusionado con el estreno de Audi en la Fórmula 1

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Hülkenberg, ilusionado con el estreno de Audi en la Fórmula 1

Así os contamos en directo el tercer día de test privado de la F1 2026 en Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Así os contamos en directo el tercer día de test privado de la F1 2026 en Barcelona
Más de
Audi

Bortoleto es paciente con Audi, pero tiene un objetivo claro: "Quiero ganar"

Fórmula 1
Fórmula 1
Bortoleto es paciente con Audi, pero tiene un objetivo claro: "Quiero ganar"

Las fechas de presentación de la F1 2026: cuándo se presenta cada coche

Fórmula 1
Fórmula 1
Las fechas de presentación de la F1 2026: cuándo se presenta cada coche

Así os contamos en directo el último día de test de F1 2026 en Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Así os contamos en directo el último día de test de F1 2026 en Barcelona

Últimas noticias

Aprilia reconoce que Ducati seguirá siendo "la referencia" en MotoGP 2026

MotoGP
MGP MotoGP
Test oficial de Sepang
Aprilia reconoce que Ducati seguirá siendo "la referencia" en MotoGP 2026

Presentación del McLaren MCL40 para F1 2026: horario y cómo ver hoy en directo

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Cadillac para la F1 2026
Presentación del McLaren MCL40 para F1 2026: horario y cómo ver hoy en directo

Presentación de Aston Martin F1: horario y cómo ver hoy en directo el AMR26 de Alonso

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Presentación de Aston Martin para la F1 2026
Presentación de Aston Martin F1: horario y cómo ver hoy en directo el AMR26 de Alonso

Test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver, pilotos, reglas y más

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Test de F1 2026 en Bahrein: horarios, cómo ver, pilotos, reglas y más