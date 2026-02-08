Binotto, ante una "lista interminable" de trabajo en el estreno de Audi en la F1

Mattia Binotto asegura que "nunca había visto una lista tan larga" de tareas por delante de la temporada 2026 de Fórmula 1, mientras prepara a Audi para su estreno en el campeonato.

La marca alemana hará por fin su esperado debut en la F1 este año, tras completar la adquisición total del histórico equipo Sauber antes de la introducción de la nueva normativa en la categoría.

Se trata, posiblemente, del mayor cambio reglamentario en la historia del campeonato, con modificaciones tanto en el chasis —32 kg más ligero y con mucha menos carga aerodinámica— como en la unidad de potencia, que dependerá en mayor medida de la energía eléctrica.

Como consecuencia, la F1 añadió más fechas de test de pretemporada, comenzando con un shakedown en Barcelona (del 26 al 30 de enero), antes de dos test de tres días en Bahrein (del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero), previos al inicio del campeonato en Melbourne, del 6 al 8 de marzo.

Puede parecer mucho tiempo de pruebas, pero teniendo en cuenta la magnitud del cambio, realmente no lo es, especialmente si se considera la enorme preparación necesaria para una temporada cuyo orden competitivo es todavía una incógnita.

"Es mucho trabajo", explicó el jefe de Audi en la F1, Binotto, a F1 TV al final del shakedown de Barcelona. "Es mucho trabajo para todo el equipo, es mucho trabajo para los pilotos, para los ingenieros en la fábrica: solucionar todos los problemas, diseño, operaciones, todo lo que hemos visto".

"Así que, para nosotros, no se puede dejar nada al azar: todos los detalles deben gestionarse de alguna manera y deben solucionarse. Tenemos una lista muy larga, muy, muy larga; nunca había visto una lista tan larga".

"Pero, de nuevo, creo que es genial porque el equipo está realmente comprometido, con ganas de mejorar y de llegar a Bahrein en una situación mejor".

Aunque los equipos estuvieron en Barcelona durante toda la semana, solo se les permitió rodar en tres de esos días, con Audi optando por lunes, miércoles y viernes, completando un total de 243 vueltas en ese periodo.

Sin embargo, el inicio no fue sencillo, ya que Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg vieron limitada su actividad durante los dos primeros días debido a problemas técnicos —al parecer relacionados con la unidad de potencia— en el R26.

Pero el viernes se produjo una mejora notable: el equipo completó 148 vueltas, alcanzando un kilometraje total respetable para la semana y permitiéndole cerrar el shakedown con sensaciones positivas.

"Es fantástico, estamos todos muy, muy contentos", añadió Binotto, que fue director del equipo Ferrari entre 2019 y 2022. "Es un proyecto fantástico, como todos creemos, estamos todos comprometidos, pero también sabemos que hay mucho por construir y mucho por crecer".

"Estos tres días de rodaje han sido muy, muy importantes. Creo que lo estamos haciendo bastante bien para el punto en el que estamos dentro de nuestro proceso. La fiabilidad siempre es clave, pero hemos tenido varios problemas, pequeños, nada dramático, y creo que aquí también hay muchos aspectos positivos".

Estas sensaciones fueron compartidas por Hülkenberg, ya que el veterano de 250 grandes premios calificó el viernes como "nuestro mejor día aquí esta semana", mostrando la capacidad del equipo para rehacerse tras la decepción.

"Más de 140 vueltas", añadió el alemán a F1 TV. "Un buen kilometraje para el coche y para todos los componentes, y en el apartado de la unidad de potencia es importante para nosotros acumular ese tipo de rodaje".

"De nuevo, muchas lecciones que obviamente analizaremos. Así que sí, mucha información que asimilar y sobre la que reflexionar, para después reagruparnos y volver a empezar en Bahrein".

"En general, una semana positiva. Obviamente estamos solo al principio: hay muchísimos descubrimientos y aprendizajes día a día a medida que avanzamos, pero ha sido positivo".

