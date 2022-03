Binotto ve a Leclerc capaz de ganar el título de la F1 2022

Cargar el reproductor de audio

Charles Leclerc consiguió una dominante victoria desde la pole position en el Gran Premio de Bahrein, el que abría la temporada 2022 de Fórmula 1, y estaba encaminado a su segundo triunfo del año en Arabia Saudí, pero tuvo que conformarse con la segunda posición después de que Max Verstappen lo superara en las vueltas finales.

El monegasco, sin embargo, continúa siendo el líder del campeonato, por delante de su compañero, Carlos Sainz, gracias a los 12 puntos de ventaja que tiene, y está a 20 de distancia respecto del neerlandés, que defiende el título esta campaña.

En Ferrari saben que disponen de un piloto con una calidad tremenda, por algo lo renovaron a finales de 2019 por cinco temporadas, y el jefe del equipo, Mattia Binotto, cuando se le preguntó si Leclerc estaba conduciendo como alguien que puede ganar el mundial, dijo: "Creo que lo está haciendo".

"Es algo que esperaba al renovar también con él hasta 2024, porque sabemos de lo que es capaz", afirmó el italo-suizo. "Pienso que está demostrando que puede luchar por el campeonato. Sin duda, tiene el talento, la capacidad, es muy buen piloto y estamos muy contentos con lo que está haciendo en estas dos carreras".

Charles Leclerc, autocrítico consigo mismo, reconoció que ha cambiado totalmente con la nueva era de las reglamentaciones técnicas de la Fórmula 1, pero añadió que ha encontrado varias áreas en las que "desbloquear más rendimiento".

"Estoy bastante contento con este inicio de temporada, trabajando bien con el equipo, y la preparación de las primeras citas ha sido muy buena, me siento bien en general", afirmó el primer monegasco en liderar la categoría en toda la historia.

"Hay más por llegar, lo que me hace feliz no es el rendimiento, sino que sé dónde tengo que trabajar y qué debo mejorar para conseguir más", continuó el piloto de 24 años. "Si será suficiente o no para ganar el campeonato del mundo, no tengo ni idea".

"Todavía es muy pronto en la temporada, pero digamos que es un muy buen comienzo", sentenció Leclerc.