Binotto, indispuesto, no estará en la despedida de Vettel de Ferrari

Aunque estaba previsto que Mattia Binotto estuviera en Abu Dhabi, el italiano finalmente se perderá el último Gran Premio de la temporada 2020. El estado de salud del jefe del equipo Ferrari empeoró mientras seguía en Bahrein, así que decidió volver en el primer vuelo a Italia en lugar de dirigirse al Circuito de Yas Marina.

Fuentes del equipo de Maranello aseguran que la ausencia de Binotto no está relacionada con un posible caso de COVID-19, sino que se trata de una simple indisposición.

El Gran Premio de Abu Dhabi no será el primer evento en el que no estará Binotto esta temporada, ya que recientemente no asistió a los de Turquía y Bahrein y regresó al paddock para el GP de Sakhir del pasado fin de semana.

Laurent Mekies, director deportivo de Ferrari, se hará cargo de las operaciones de la escudería de Maranello en el Circuito de Yas Marina.

Ferrari afronta un fin de semana en el que tiene poco en juego de cara al campeonato, ya que ocupa el sexto lugar en la clasificación de constructores, a 41 puntos de Renault y 28 por delante de AlphaTauri.

En cualquier caso, intentará cerrar de la mejor manera una frustrante temporada 2020, en la que apenas ha sumado un punto en las dos últimas carreras y en la que será la última participación de Sebastian Vettel con el equipo tras seis temporadas con 14 victorias y dos subcampeonatos del mundo de F1 como mejores resultados.

