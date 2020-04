El GP de Bélgica de F1, en riesgo

Debido a la pandemia del coronavirus, las nueve primeras carreras de la Fórmula 1 2020 ya han sido pospuestas o canceladas, con el GP de Francia, programado para junio, con claras opciones de ser la 10ª cita de la lista.

Este miércoles, la primera ministra belga, Sophie Wilmes, confirmó que todos los eventos multitiudinarios en el país, como festivales o eventos deportivos de alto nivel, estarán prohibidos hasta el 31 de agosto. Esto incluiría al GP de Bélgica 2020, que está programado para el 30 de ese mes.

La imposibilidad de tener espectadores sería un gran varapalo para el circuito, que ha colgado el cartel de no hay billetes en los últimos años, con 250.000 aficionados acudiendo durante el fin de semana, en gran media gracias a Max Verstappen.

La F1 ha valorado ya la posibilidad de celebrar varias carreras a puerta cerrada, pero no está claro aún si esa sería una opción ante las restricciones de Bélgica, ya que la categoría sigue necesitando de varias centenas de personas para celebrar sus carreras.

"El circuito sigue atento a las próximas comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional. Os informaremos en cuanto podamos. Queremos dar las gracias a todos los organizadores, equipos y fans por su entendimiento y apoyo", aseguraron desde el circuito de Spa-Francorchamps.

La semana pasada, el presidente de la FIA, Jean Todt, dijo que espera que la F1 pueda lograr tener un calendario si la acción se reanuda en julio o agosto.

"Una vez que podamos empezar, creo que podría ver dos o tres grandes premios por mes", dijo Todt a Motorsport.com.

"Si empezamos en julio o agosto y llegamos hasta diciembre, tendremos seis o cinco meses, multiplicados por tres. Eso te da una opción".

"Pero no olvidemos que podemos afrontar situaciones donde el organizador pueda celebrar el evento de manera segura, pero piense: 'No quiero. No tengo ánimos de celebrar el evento".

"Así que al final este tipo de cosas pueden ocurrir. Un evento es una celebración, y podríamos estar en una situación en la que todo esté listo, pero no haya ganas de celebrar".

Pasa las fotos y descubre cómo está el calendario de la F1 2020. Pulsa en 'Versión completa' si no te aparecen las fotos o su información