Bearman, decepcionado por quedar fuera de Q3 pese a superar a Hulkenberg

Oliver Bearman dice que haber derrotado a su compañero de equipo Nico Hulkenberg en su debut con Haas en el Gran Premio de Azerbaiyán no empaña su decepción por no estar entre los 10 primeros.

Bearman terminó 11º en la Q2 y se quedó fuera de la Q3 por sólo 0.128s. El joven británico, que disputará su segundo gran premio de F1 este domingo tras un cameo con Ferrari en Arabia Saudí, dijo que un derrape en la sección del castillo le hizo quedarse fuera de los 10 primeros.

Tras conocer su eliminación en la Q2, Bearman echó humo por la radio del equipo: "Tuve un bloqueo. Maldita sea. Soy un idiota".

Explicando lo sucedido más tarde ante los medios de comunicación, dijo: "Estaba subiendo por el castillo. Pasaba por la curva 11, tuve un susto en la 12 y perdí el tiempo suficiente como para quedarme fuera de la última ronda de la clasificación".

Pero Bearman cree que el verdadero daño ya estaba hecho cuando tuvo un accidente en la curva 1 al comienzo de la FP3, lo que le privó de rodar con neumáticos blandos para preparar la clasificación.

"Está claro, ese incidente me ha puesto en la cuerda floja", reflexionó. "Creo que no en cuanto a confianza, pero por ejemplo el error que cometí en la clasificación, estoy seguro de que ya lo habría cometido en la FP3 y me habría dado cuenta de cómo no hacerlo, así que perdimos mucho kilometraje".

"En primer lugar, no tuve en cuenta las diferencias de la pista, porque básicamente empecé desde donde lo dejé en la FP2, pero la pista dio un paso atrás. He frenado un poco más tarde que en la FP2 y me he ido un poco largo. No ha sido un gran problema, pero cuando he intentado arreglarlo, estaba tan resbaladizo que no lo he conseguido a tiempo", añadió.

Si bien Bearman logró clasificarse 11º, con su compañero de equipo en la 14ª posición, no disminuyó su enfado consigo mismo: "No, porque debería haber estado en la Q3", respondió.

"Soy duro conmigo mismo porque sé que el coche podría haber hecho más. Si sintiera que el coche sólo podía ser 11º, entonces estaría muy contento ahora mismo, pero el coche era lo suficientemente rápido como para estar en la Q3, así que por eso estoy decepcionado".

"He dado a los chicos un gran trabajo [para reparar el coche después de FP3]. Terminaron el coche como cinco minutos antes de que saliéramos, así que gracias a todos ellos porque trabajaron mucho hoy".

"Estoy un poco decepcionado porque creo que podría haber estado en la Q3 si hubiera hecho esas dos tandas extra con neumáticos blandos en la FP3. En este momento de mi carrera son muy valiosas", dijo.

Mientras tanto, Hulkenberg restó importancia al hecho de haber sido superado por su compañero de equipo y debutante, pero elogió a Bearman por su destreza en los circuitos urbanos.

"Siempre quieres ser más rápido que tu compañero de equipo, pero yo no haría demasiado hincapié en eso. Creo que Ollie es un especialista en circuitos [urbanos], lo ha demostrado varias veces. Ayer estuvo en cabeza desde la primera vuelta, se siente cómodo, tiene mucha confianza. Hace un gran trabajo, conduce muy, muy bien; muy, muy limpiamente".

"No quiero quitarle nada de mérito. Está empezando en la Fórmula 1, va a tener una larga carrera por delante, así que no hay necesidad de dudar de si tiene la velocidad o no", concluyó.

