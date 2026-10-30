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Audi rinde homenaje a Beat Zehnder, un mítico de la F1 que dejará la competición

Tras más de 600 grandes premios con la escudería bajo el nombre de Sauber, el exdirector del equipo, Beat Zehnder, abandona Audi y la Fórmula 1.

Filip Cleeren

Editado: 30 oct 2026, 13:00

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El equipo Audi de Fórmula 1 ha anunciado que el exdirector del equipo, Beat Zehnder, abandonará la organización al final de la temporada 2026, tras una trayectoria de 34 años en Hinwil.

Zehnder fue contratado por el fundador Peter Sauber en 1988 como mecánico para su programa de coches deportivos y dio el salto a la F1 junto a Sauber al inicio de la temporada de 1993, convirtiéndose rápidamente en una pieza clave de la escudería suiza.

Al año siguiente pasó a ser director del equipo y estuvo presente en 601 grandes premios consecutivos. En su papel activo como director de equipo y director deportivo, Zehnder estuvo en el centro de los numerosos altibajos de Sauber a lo largo de sus diversas etapas como equipo independiente y de su periodo como escudería oficial de BMW, que deparó la única victoria de Hinwil en F1, con Robert Kubica en el Gran Premio de Canadá de 2008.

Recuerda:

Tras 33 años, Zehnder dio un paso al lado el año pasado, cuando Sauber se preparaba para su transformación en escudería oficial de Audi.

Más recientemente, Zehnder dirigió las actividades relacionadas con el legado del equipo como Director de Operaciones y Programas /Insignia, lo que incluía los preparativos para la nueva suite de hospitalidad de Audi, y aún se le veía de vez en cuando en las carreras.

Pero Audi ha anunciado hoy que el hombre de 60 años abandonará el equipo a finales de año.

Charles Leclerc y Sauber celebran el décimo puesto con Beat Zehnder, director de Sauber

"El Audi Revolut F1 Team quiere expresar su más sincero agradecimiento a Beat Zehnder, que dejará el equipo a finales de diciembre de 2026 tras la reestructuración de sus operaciones de cara a la temporada 2027", declaró la escudería en un comunicado este viernes.

"Beat ha sido un mentor para cientos de miembros del equipo y pilotos que han pasado por el Hinwil a lo largo de los años".

"Durante su trayectoria, ha vivido tanto los momentos álgidos como los bajos de trabajar en un deporte tan exigente, sin perder nunca su profesionalidad, su incansable espíritu competitivo y su deseo de ganar. Se despide con 36 carreras del campeonato mundial de de automóviles de Turismo y 601 carreras consecutivas de Fórmula 1 en su palmarés".

"Le agradecemos sus 39 años de servicio excepcional y le deseamos todo lo mejor para el futuro".

Para conmemorar el final de su legendaria etapa como director de equipo de Fórmula 1, Zehnder concedió una entrevista a Motorsport.com el año pasado para hablar de su ilustre carrera y sus aventuras con uno de los últimos equipos independientes de la Fórmula 1.

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