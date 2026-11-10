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Audi cuestiona la sanción a Hulkenberg: "Colapinto le empujó hacia fuera"

Nico Hulkenberg recibió una sanción de 10 segundos en Interlagos por salirse de la pista y obtener ventaja mientras intentaba adelantar a Franco Colapinto.

Stuart Codling Isa Fernandes

Publicado: 10 nov 2026, 11:46

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La octava posición de Audi en el Mundial de Constructores no refleja del todo la competitividad de su monoplaza, pero las circunstancias han provocado que el equipo se haya quedado repetidamente a las puertas de los puntos en 2026. Entre ambos, Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto acumulan diez undécimas posiciones.

A menudo, el problema ha estado en las malas salidas, que han hecho perder posiciones a sus pilotos nada más apagarse los semáforos. Sin embargo, las condiciones cambiantes de Interlagos permitieron a Hulkenberg brillar, a pesar de recibir una sanción de 10 segundos por salirse de la pista y obtener ventaja en la curva 1 mientras luchaba con el Alpine de Franco Colapinto por la última posición con derecho a puntos en la vuelta 48.

Hulkenberg había conseguido acceder a la Q3 en una clasificación marcada por la lluvia el sábado y marcó el sexto mejor tiempo, que se convirtió en una cuarta posición en parrilla gracias a las sanciones de George Russell y Charles Leclerc. Cayó hasta la sexta plaza en la primera vuelta, pero logró mantenerse ahí hasta que Max Verstappen y Oscar Piastri le superaron cuando la pista empezó a secarse.

Con los neumáticos de seco, Hulkenberg también perdió posición frente a los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, aunque seguía encaminado a sumar puntos hasta que su segunda parada en boxes, en la vuelta 44, le dejó por detrás de Colapinto, que no había vuelto a detenerse desde el final de la vuelta 17.

A pesar del desgaste de sus neumáticos, el piloto de Alpine ofreció una férrea resistencia y Hulkenberg necesitó cuatro vueltas para conseguir completar el adelantamiento en la curva 1. Sin embargo, al intentar superarle por el exterior, se fue largo y acabó atravesando la escapatoria asfaltada.

Posteriormente, Hulkenberg recibió una sanción de 10 segundos por salirse de la pista y obtener ventaja. El director de competición de Audi, Allan McNish, explicó por qué el equipo no ordenó al alemán devolver la posición.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, George Russell, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Me sorprendió bastante, para bien, lo competitivos que fuimos en comparación con los Ferrari", aseguró McNish.

"En condiciones de mojado parecíamos estar bastante bien respecto a ellos. Y Nico pudo aguantar y mantener su posición. En seco, cuando cambiamos a los neumáticos lisos, no tuvimos exactamente el rendimiento que esperábamos. Nos costó un poco más".

"Quizá fue por las condiciones, no estoy seguro. Pero no teníamos el mismo nivel de velocidad respecto a nuestros rivales. Aun así, seguíamos entre los diez primeros".

"Cuando hicimos la parada en boxes, Hulkenberg salió junto a Colapinto. Y Colapinto estaba al final de su tanda, con neumáticos viejos, intentando aguantar y yéndose largo en la curva 1. Volvió a hacerlo porque Nico estaba por el exterior: simplemente le empujó hacia fuera y no llegó al vértice. Pero como Nico se salió de la pista y se consideró que había obtenido una ventaja duradera, recibimos una sanción de diez segundos".

"Para nosotros no estaba claro. Normalmente, si estás por delante en el vértice, tienes derecho a que te dejen espacio. Debido a cómo desciende la curva 1 hacia las 'S', es muy subjetivo determinar dónde está exactamente el vértice. Y Colapinto nunca llegó al vértice. No estuvo ni cerca. Estaba muy lejos del vértice".

"Pero la FIA definió dónde estaba la línea del vértice. Y en ese punto, Colapinto ya se había ido largo. Así que, para nosotros, era una situación muy discutible. Y, sinceramente, no sabíamos qué decisión tomar. Si le hubiéramos devuelto la posición, nos habríamos quedado atrapados en la misma situación".

"Y el otro factor fue que, cuando pudimos revisar lo sucedido, Nico ya se había escapado bastante. Le había sacado dos segundos en una vuelta".

"Hay que acatar la decisión de la FIA, de eso no hay ninguna duda. Pero para nosotros no estaba claro que aquella curva no fuera de Nico. Creo que esa es la mejor manera de explicarlo".

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Las directrices de pilotaje de la FIA establecen que un piloto que intenta adelantar por el exterior de una curva solo tiene derecho a que se le deje espacio si su eje delantero está por delante del eje delantero del otro coche en el vértice.

Aunque la configuración de la curva 1 dificulta determinar con precisión dónde se encuentra ese vértice, los comisarios tienen que establecer un límite en algún punto, y consideraron que Hulkenberg no había cumplido ese requisito.

Además, las directrices de pilotaje establecen que el coche que intenta adelantar debe "ser conducido de manera controlada desde la entrada hasta el vértice y la salida" y "ser capaz de completar la curva dentro de los límites de la pista".

Estas últimas cláusulas se han ido perfeccionando en los últimos años porque se consideró que algunos pilotos habían aprovechado las versiones anteriores de las directrices, que eran menos específicas. Sin embargo, siguen produciéndose debates sobre si un piloto que ataca se ha lanzado a una maniobra prácticamente suicida o si el defensor también se ha tomado ciertas libertades al irse largo de forma 'accidental'.

Cumplir la sanción de 10 segundos en su última parada en boxes, durante una fase de la carrera en la que toda la parrilla volvió a montar neumáticos intermedios debido a la llegada de una nueva banda de lluvia al circuito, hizo que Hulkenberg volviera a caer fuera de los diez primeros.

Sin embargo, el alemán consiguió arrebatarle la décima posición a Arvid Lindblad al comienzo de la vuelta 65.

"El adelantamiento [a Lindblad] fue uno de esos que, sin duda, creo que fue bueno y agresivo", afirmó McNish.

"Y también fue una manera de lanzar un mensaje: podéis sancionarnos, pero aun así somos capaces de recuperar lo perdido".

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