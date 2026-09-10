Audi apelará contra el resultado de Yuki Tsunoda en el GP de Italia

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Audi no está de acuerdo con que los comisarios de la FIA no hayan sancionado a Tsunoda en el GP de Italia 2026 de F1 y presentará oficialmente un recurso.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Yuki Tsunoda, Racing Bulls

Según ha podido saber Motorsport.com, el equipo Audi seguirá adelante con su intención de recurrir la decisión de que no se impusiera ninguna sanción a Yuki Tsunoda por provocar una vuelta de formación extra en el Gran Premio de Italia.

Tsunoda provocó una vuelta de formación extra al inicio de la carrera de Monza, ya que al director de carrera, Rui Marques, no le convenció la forma en que el piloto japonés se colocó en su casilla de la parrilla, ligeramente girado hacia el muro de boxes.

Los comisarios de carrera de la FIA revisaron el incidente tras la carrera, pero decidieron no imponer a Tsunoda la habitual sanción de "top-and-go", que se habría convertido en una penalización de 30 segundos.

Según el artículo B5.9.4 del reglamento deportivo de la F1 de 2026, "cualquier piloto que provoque una vuelta de formación extra y que, a continuación, pueda tomar la salida en dicha vuelta o en cualquier vuelta de formación extra posterior, deberá entrar en el pit lane al final de la vuelta y tomar la salida... desde el final del pit lane".

Sin embargo, el equipo Racing Bulls argumentó que su piloto no se había salido de su posición y que no había afectado a sus rivales. El director de carrera, Marques, explicó también que actuó por precaución. En consecuencia, el equipo no había sido informado por dirección de carrera de que Tsunoda fuera el causante de la vuelta de formación extra, por lo que no tenía motivos para indicar a su piloto que fuese hacia el pit lane.

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Los comisarios estuvieron de acuerdo con esa interpretación del reglamento, pero Audi no tardó en presentar su intención de recurrir. El equipo alemán se vio afectado por la ausencia de dicha sanción, ya que Gabriel Bortoleto acabó una posición por detrás de Tsunoda, en undécimo puesto, por lo que ascendería a una posición, sumando un punto, si se revocara la decisión sobre Tsunoda.

Al notificar a la FIA su intención de recurrir, Audi tenía un plazo de 96 horas para estudiar más a fondo el reglamento, preparar el caso y decidir si seguir adelante con el recurso o no. Ese plazo vence hoy jueves por la noche y algunas fuentes han confirmado ahora a Motorsport.com que Audi seguirá adelante con el procedimiento de recurso.

Se entiende que Audi considera que el reglamento es muy claro en cuanto a la sanción a los pilotos por provocar una vuelta de formación extra. Existe el argumento de que, dado que el director de carrera consideró que la posición de salida de Tsunoda era motivo para anular la salida, el japonés debería haber salido desde el pit lane en cualquier caso.

Independientemente de si la apelación es suficiente para revocar la decisión sobre Tsunoda, el equipo está interesado en obtener una aclaración de los comisarios de carrera para futuros incidentes de este tipo.

La FIA aún no ha fijado una fecha para la vista de apelación.

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