Audi presenta su intención de apelar el veredicto sobre Yuki Tsunoda en el GP de Italia

El equipo de F1 Audi ha notificado a la FIA su intención de apelar contra la no sanción a Yuki Tsunoda en el GP de Italia.

En medio de la confusión sobre dónde se suponía que debía colocarse en una resalida en la vuelta 6, Tsunoda aparcó en su correcta 14ª posición de parrilla, pero en ángulo hacia el muro interior. El director de carrera Rui Marques no estaba "cómodo" con la posición del japonés, por lo que impuso una vuelta de formación extra.

Según el Artículo B5.9.4 del reglamento deportivo de F1 2026, "cualquier piloto que haya causado una vuelta de formación extra, y que entonces pueda tomar la salida de esa, o de cualquier posterior, vuelta de formación extra deberá entrar en el Pit Lane al final de la vuelta y deberá salir ... desde el final del Pit Lane".

Pero según los comisarios de carrera de la FIA, técnicamente Tsunoda no causó la vuelta de formación extra porque el director de carrera actuó por exceso de precaución, Tsunoda no estaba fuera de su posición de parrilla y no afectó a otros competidores. El quid de la cuestión es que dirección de carrera tampoco había informado a Racing Bulls de que su piloto había causado la vuelta de formación extra, por lo que, por tanto, el equipo no tenía ningún motivo para decirle a Tsunoda que saliera desde el pitlane.

Tsunoda evitó una sanción de stop-and-go y acabó sumando el último punto al ser 10º. La decisión de no castigar al piloto japonés afectó a Gabriel Bortoleto, piloto de Audi, que cruzó la línea en 11ª posición.

Como resultado, Audi ha notificado a la FIA su intención de apelar contra la no sanción a Tsunoda.

"Tras el Gran Premio de Italia, planteamos una preocupación respecto a la aplicación del Artículo B5.9.4, que exige que un piloto que cause una vuelta de formación extra entre en el pitlane y reanude la carrera desde allí", dijo Audi en un comunicado. "Los Comisarios emitieron una decisión de No Más Medidas, y hemos notificado nuestra intención de apelar. Como el asunto está ahora sujeto al proceso de apelación de la FIA, no haremos más comentarios en esta fase".

Gabriel Bortoleto would have gained a point in Monza if Yuki Tsunoda had been handed a penalty. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Según el artículo 15.4 del Código Deportivo Internacional de la FIA, los competidores tienen una hora después de la decisión de los comisarios para notificar su intención de apelar. Eso no significa que Audi esté apelando realmente el veredicto todavía. Pero da al equipo una ventana de tiempo extra de 96 horas para estudiar más a fondo el caso y ver si hay algún elemento contra el que apelar antes de seguir adelante con ello.

En su veredicto, los comisarios escribieron: "La vuelta de formación extra fue consecuencia de la evaluación de la situación por parte del Director de Carrera, en lugar de estar causada directamente por el piloto del Coche 22".

"Además, el Artículo B5.9.4 continúa especificando que si un piloto que causa la vuelta de formación extra y entonces puede tomar la salida de la vuelta de formación extra, debe entrar en el Pit Lane al final de la vuelta y salir desde el Pit Lane. Solo entonces, si el piloto no hace eso, se impone la sanción obligatoria de un Stop and Go".

"En otras palabras, la sanción es por no entrar en el Pit Lane y salir desde allí. La sanción no es por causar la vuelta de formación extra, si es que, de hecho, causó la vuelta de formación extra en primer lugar".

"Aquí surge una cuestión crítica, en el sentido de que, para cumplir con el requisito de entrar y salir desde el Pit Lane, un piloto tendría que saber que él fue la causa de la vuelta de formación extra".

Los comisarios añadieron: "El equipo, basándose en el hecho de que el coche estaba colocado dentro de su cajetín de salida de parrilla en cumplimiento de las normas, no tenía, según nuestra determinación, ningún motivo para dar instrucciones a su piloto de entrar y salir desde el Pit Lane".

"En consecuencia, independientemente de si el piloto causó directamente o no la vuelta de formación extra, el equipo y el piloto no sabían que se les estaba considerando como la causa, por lo que determinamos que no podemos imponer una sanción de Stop and Go en este caso, y decidimos no tomar más medidas".

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