Aston Martin especula sobre un regreso sorpresa de Vettel a la F1

El director de Aston Martin, Mike Krack, insistió en que Lance Stroll sigue siendo el primer candidato a ocupar el asiento del AMR23 en el Gran Premio de Bahrein 2023 de Fórmula 1, aunque no está claro si el canadiense podrá recuperarse de su lesión a tiempo. El reserva oficial de la escudería, Felipe Drugovich, es el favorito en caso de que su titular no pueda, dado que probó el monoplaza en los test previos a la cita inaugural.

Sin embargo, si los problemas de Stroll se prolongasen hasta la segunda prueba en Arabia Saudí, Sebastian Vettel tendría en teoría más tiempo para realizar los preparativos adecuados y, por ejemplo, probar el coche en el simulador. El jefe de los de Silverstone confirmó que hablaron con su antiguo piloto desde que se hizo pública la noticia de la lesión del hijo del propietario del equipo, aunque declinó revelar si el alemán mostró interés o no: "He tenido un par de llamadas telefónicas con Sebastian [Vettel], pero eso también ha sido en el año pasado, y continuará en el futuro". Cuando se le preguntó sobre si el germano quería regresar, contestó a los micrófonos de Motorsport.com: "No lo voy a decir"

No obstante, cuando se le puso sobre la mesa si el tiempo hasta la cita en Yeda permitiría al cuatro veces campeón del mundo prepararse en caso de que Stroll no esté disponible, Krack pareció dejar la puerta abierta: "Quiero decir, eso es muy, muy hipotético. En primer lugar, nuestro plan es tener a Lance [Stroll] en el coche, y luego seguiremos viendo porque antes está Bahrein que Arabia Saudí, no hemos tomado la decisión final, esa es la cuestión".

"No hay que olvidar una cosa, tenía un plan muy, muy minucioso en su mente para su retirada, creo que eso también es algo que hay que respetar, así que vamos a ver qué pasa", contestó el máximo responsable de Aston Martin, quien admitió que la situación sigue sin estar clara.

"Sinceramente, no lo sé en este momento. Él [Stroll] es nuestro plan A, obviamente, queremos tenerlo de vuelta en el coche, pero tenemos que esperar, lo que él dice y lo que los médicos opinan para el instante adecuado. Hay cierto retrasos o límites que tienes que dar a la FIA, y entonces respetaremos eso".

"Tendremos que ver cómo evoluciona la situación durante el próximo fin de semana. Es como en el fútbol, cuando tienes a jugadores lesionados y espera al último momento en el que decides si juegan o no", explicó Krack. "El Plan B tenemos que decidirlo, tenemos algunos, pero hemos de ver cuál es cuando el A no está disponible, es sencillo. ¿Puede pilotar o no?".

El director de la escudería británica desveló que Stroll no estuvo en el simulador de Silverstone, pero se espera que lo haga pronto: "Todavía no, pero irá, ese es el primer paso".

