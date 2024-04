Aston Martin F1 "no estaba convencido" de que Alonso quisiera renovar

La escudería de Silverstone anunció la pasada semana la renovación a largo plazo de Fernando Alonso para que el piloto continuara hasta, al menos, la temporada 2026 de Fórmula 1, pero a pesar de que las conversaciones fueron sencillas entre ambas partes una vez que comenzaron, su director, Mike Krack, reveló la preocupación previa de que el calendario y las exigencias cada vez mayores de la categoría podrían haber sido un factor para que el piloto decidiera no seguir.

Cuando se le preguntó en la previa del Gran Premio de China sobre si siempre estuvo convencido de que el asturiano quisiera seguir corriendo, dijo: "No, no estaba convencido. Fernando [Alonso] dejó muy claro cuando se incorporó que el calendario y los viajes consumen mucha energía, especialmente si quieres hacer las cosas como él las hace".

"No hay un 99%, y, por eso, con el calendario como está, te lo quita todo, y creo que él lo ha dicho muchas veces, que no hay vida, o estás al 100% [en la Fórmula 1], o no", comentó. "Así que, cuando ves cómo trabaja, cuando está ahí [en el garaje], cómo interactúa, ves que para él solo existe el 100%, y entiendes también que cuando dice que no hay vida alrededor, es verdad".

"Por lo tanto, teniendo en cuenta que me preocupaba que dijera, 'no, quiero hacer otra cosa en la vida', me alegró mucho ver que ama la Fórmula 1 más que la vida privada", explicó Mike Krack.

Los rumores le vincularon a Red Bull y Mercedes en los últimos meses, pero el director de Aston Martin dijo que no hubo ningún indicio desde dentro que hiciera ver que Fernando Alonso haría algo diferente a lo que prometió, puesto que su prioridad era renovar: "Fernando es un hombre de palabra. Dijo, 'primero tengo que hablar conmigo mismo y decidir si quiero continuar, quiero discutirlo primero con Aston Martin'".

"Eso es lo que ocurrió, y estamos bastante contentos de que terminara como lo hizo", continuó.

Debido a que la incertidumbre en el mercado de pilotos para 2025 significaba que habría movimientos inesperados, Mike Krack dijo que él y Fernando Alonso acordaron una fecha límite para decidir: "Siempre nos habíamos dado alguna fecha en la que queríamos tomar una decisión. Hubo un acuerdo que tomamos bastante pronto, y fue muy bueno ver que todo el mundo se ciñó a lo que había dicho, así que fue como pensamos que iría".

Decisión inminente de Aston Martin sobre Lance Stroll

Con el contrato de Fernando Alonso en vigor, el director de los de Silverstone comentó que ahora espera que se intensificaran los esfuerzos para cerrar el nuevo acuerdo con Lance Stroll: "La semana pasada se habló de Fernando, pero también sabemos que Aston Martin es la casa de Lance. Lo sabemos, y todo el proyecto ha girado siempre en torno a él, así que buscamos la continuidad, siempre he dicho que es muy importante, así que veremos en las próximas semanas".

