Aston Martin quiere minimizar las expectativas para la F1 2023

Aunque el Aston Martin solo el séptimo coche más rápido en la clasificación general de tiempos de los test de pretemporada 2023 de Fórmula 1, su consistente ritmo y las manos de Fernando Alonso llamaron la atención de sus rivales, y muchos observadores sugirieron que podrían ser los líderes de la zona media.

Sin embargo, cuando se le preguntó al director de la escudería, Mike Krack, quiso restar importancia al buen rendimiento en las pruebas invernales, y lo comparó con la decepción que sufrieron hace doce meses en el mismo escenario.

El jefe del conjunto dijo: "No estoy tan seguro. Para ser sincero, creo que es muy, muy difícil en una prueba así hacer un juicio adecuado, y puedo poner el ejemplo del año pasado, donde fuimos cuartos y décimos durante los tres días, y ahora parece algo similar, y en la carrera caímos en la Q1".

"Así que solo hay que decir que es una prueba y no hay muchos indicios de dónde nos encontramos, por lo que pienso que nosotros no debemos perder de vista nuestros objetivos", comentó. "El nuestro era dar un paso adelante en el rendimiento del coche, en el equipo, y eso sigue siendo nuestro objetivo, si lo conseguimos o no, lo veremos la semana que viene".

Mike Krack reconoció que el monoplaza tenía buena pinta en tandas largas, aunque sugirió que las condiciones eran favorecedoras: "La simulación de carrera no fue mala, pero tampoco hay que olvidar que las condiciones de la pista eran muy buena, teníamos mucha goma porque otras escuderías habían estado con los neumáticos nuevos y con ruedas blandas, y eso ayuda a la hora de probar tandas largas".

"Así que, de nuevo, es bueno tener simulación de carrera, pero hay que ponerlo en el contexto adecuado y no empezar a soñar, creo que Fernando [Alonso] lo dijo antes, no hay milagros en la Fórmula 1", aseguró el máximo responsable de Aston Martin, quien quiso restar importancia a los comentarios positivos que circulan por el paddock sobre el nivel del equipo.

"Esas dinámicas que a veces puedes tener, como que alguien dice que es bueno, y es muy bueno, es como cuando se corre la voz entre los niños del colegio, así que creo que debemos mantener los pies en el suelo", aseguró. "Nuestras expectativas son siempre altas, y en esta época del año, todo el mundo quiere hacerlo bien y convencer a los demás de que tengan su papel".

"Somos realistas, tenemos objetivos claros, que es mejorar en comparación con donde estábamos el año pasado, y luego ya veremos", sentenció el director del conjunto de Silverstone antes de la primera cita del calendario de 2023 en Bahrein.

