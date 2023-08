Cómo el éxito de Aston Martin ha hecho difuso su objetivo en F1

Aston Martin ha sido la gran sorpresa de lo que va de temporada 2023 de F1, pasando de luchar por salir de las últimas posiciones en la parrilla a establecerse en el grupo perseguidor de Red Bull en la zona delantera.

Eso ha provocado que inevitablemente aumente las expectativas, lo que ha llevado a cierta decepción cuando en las últimas carreras pese a estar afianzados en la zona de puntos no han aspirado a podios.

"Es cierto que las últimas carreras han sido más difíciles, algunos de nuestros rivales han dado pasos adelante en la pista más grandes que nosotros, y eso subraya lo importante que es disfrutar de los momentos álgidos porque no llegan automáticamente", recuerda el director Mike Krack.

El británico quiere que la actual racha refuerce el reconocimiento del mérito que ha tenido la primera parte del curso 2023 para Aston Martin, pero prefiere calmar las expectativas y recuerda que el plan no era ganar ya este año.

"Nada está asegurado en la Fórmula 1, la competencia es enorme, y eso hace que todo lo que hemos conseguido hasta ahora esta temporada sea aún más impresionante; realmente subraya lo bien que lo ha hecho el equipo".

"Obviamente, las expectativas han aumentado en función de lo que hemos conseguido, pero creo que es importante moderarlas con la realidad de que todavía estamos creciendo y desarrollándonos como equipo".

El paso adelante de Aston Martin ha llegado antes de lo que se esperaba, pero Krack recuerda, y pone como ejemplo la nueva fábrica, que aún no ha acabado la fase de desarrollo: "Todavía estamos en fase de construcción, literalmente en muchos aspectos: basta con ver nuestro nuevo Campus Tecnológico, del que sólo se ha completado la primera fase".

"Hemos hecho grandes progresos, pero aún nos queda mucho camino por recorrer. Al principio de nuestra andadura, dijimos que tardaríamos varios años en hacer realidad nuestras ambiciones; eso no cambia por los logros del equipo en lo que va de año".

Recuerda lo que se decía en 2021: El objetivo optimista de Aston Martin F1: reinar en cinco años

Sin embargo, es inevitable que haberse colocado ya como el segundo, tercer o cuarto mejor equipo ha acortado los plazos y, por tanto, cabe esperar que lleguen las victorias antes de lo que en un principio habían pronosticado.

Precisamente sobre la nueva fábrica explicó que mientras ya se están beneficiando de ella, a su vez todavía queda mucho por hacer: "Ya nos estamos beneficiando de ello. Lo vimos cuando estuvimos a tope entre los Grandes Premios de Hungría y Bélgica para retocar piezas y hacer cambios en el coche antes de Spa. Se notaba físicamente que nos ayudaba a trabajar más rápido y a ser más eficientes. En la oficina de diseño había gente hablando entre sí, discutiendo los problemas, mirando los monitores de los demás. Antes estaban en oficinas y edificios distintos"

"No es un proceso digital: no se puede trazar el progreso de hoy a mañana, pero se puede ver cómo ocurre. Obviamente, el nuevo campus no está terminado, aún no tenemos cosas como el túnel de viento y el nuevo simulador, pero cuando todo eso entre en funcionamiento, nos ayudará a dar otro paso adelante. Hemos avanzado mucho, pero aún estamos en una fase relativamente temprana de nuestro viaje y aún queda mucho por hacer", concluyé Krack.