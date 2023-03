Aston Martin F1 no ve imposible luchar por la 33 de Alonso en Yeda

Cargar el reproductor de audio

Fernando Alonso saldrá segundo en la carrera del domingo tras haber sido tercero en la clasificación de Yeda y aprovecharse de la penalización que arrastra Charles Leclerc por cambiar parte de su motor. Y mientras el piloto asturiano quiso ser cauto, en el equipo Aston Martin, en palabras de su director Mike Krack, no ocultan que la posibilidad de ganar en Arabia Saudí está ahí.

El luxemburgués de Aston Martin, que este sábado precisamente cumplía 51 años, atendió a los micrófonos de DAZN F1 tras la clasificación y se mostró muy satisfecho y esperanzado: "Es un buen lugar para empezar y obtener un buen resultado en carrera. Hicimos nuestros deberes el viernes, los hicimos el sábado por la mañana y cuando tocaba rendir, lo hemos hecho".

Krack también hizo referencia al tiempo de Lance Stroll, que venía mejorando su registro pero falló en la vuelta 22 y tendrá que conformarse con salir quinto, detrás de Sergio Pérez, de Alonso, pero también de George Russell y Carlos Sainz. "Desgraciadamente no hemos podido lograr el máximo en la vuelta de Lance, pero esas cosas pueden suceder porque todo el mundo va al límite", dijo Krack. "Estamos satisfechos. Estamos bien colocados para la carrera y tenemos ganas de disputarla".

Cuando le preguntaron si cree que mantendrán un buen rendimiento en tandas largas, con una velocidad punta inferior a la de algunos de sus rivales, Krack señaló que se aferran a la gran fortaleza del AMR23: "El ritmo de carrera no me preocupa, porque tenemos un coche muy fuerte en las curvas. Y tenemos que intentar alejarnos en las curvas para que no nos cojan en la recta. Esa velocidad punta no es el punto fuerte del coche, pero creo que somos suficientemente fuertes como para que no nos preocupen las rectas".

Después de un gran inicio en el GP de Bahrein, una pista donde habían disputado la pretemporada, Aston Martin parece confirmar en el GP de Arabia Saudí que el monoplaza es competitivo en diferentes trazados: "Parece que tenemos un buen coche, que los cimientos son fuertes, pero es una temporada larga y ahora hay que ajustar el coche a todas las pistas que vienen por delante y como está el coche respecto al ritmo que puedan lograr otros".

"Es importante estar ahí, no cometer errores y obtener esos resultados y luchar tanto tiempo como podamos", sostiene Krack.

Por último, y ante la inevitable pregunta de si veía posible que Fernando Alonso gane el domingo y sume su victoria 33 en Fórmula 1, declaró con solvencia: "No es imposible luchar por la victoria, porque si sales desde primera línea tienes que luchar por esa victoria, porque empiezas justo al lado de la pole. Tenemos un coche fuerte, unos pilotos fuertes, hemos empezado bien y tenemos que mirar hacia adelante, no hacia atrás".