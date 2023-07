El asiento de Ocon se rompió "en dos" tras su accidente en Hungría

Todo estaba listo para que los pilotos vieran la luz verde de los semáforos en la salida del Gran Premio de Hungría 2023 de Fórmula 1, pero los Alpine se quedaron fuera a las primeras de cambio por un accidente múltiple en la primera curva. Pierre Gasly se retiró por problemas aparentes en uno de sus neumáticos, que podrían haber afectado al suelo de su A523, aunque, sin duda, la peor parte se la llevó Esteban Ocon.

El francés arrancaba desde el 12º puesto, con Carlos Sainz por delante y Daniel Ricciardo a sus espaldas, pero justo cuando se dio el pistoletazo para la salida, Guanyu Zhou se quedó al fondo del pelotón para llevarse por delante a varios monoplazas segundos después.

Uno de ellos fue el del piloto de Évreux, que a su vez impactó con el coche de su compañero y voló levemente por los aires. Eso provocó que su asiento acabara partido en dos, como reconoció cuando acudió a declarar ante los medios de comunicación que asistieron al trazado de Hungaroring.

"Se rompió en dos pedazos, así de fuerte y violento fue el impacto", dijo Esteban Ocon a RaceFans, además de reconocer que no supo los motivos de su retirada. "Me bajé del coche y pensé que se había roto la suspensión trasera, porque el coche se comportaba fatal, obviamente, después de tantos daños, pero no, en realidad fue el asiento el que se rompió, lo que cambió mi posición".

El galo creía que el incidente de la primera vuelta se pudo evitar porque había "espacio de sobra" para todos los monoplazas: "Teníamos espacio de sobra. Creo que en ese momento habría cogido la posición, habría rodeado al monoplaza que estaba en el interior, habría estado apretado con Pierre [Gasly] en la salida, pero habría estado bien".

"Obviamente, Pierre salía con el neumático blando, así que ese era siempre el objetivo para él, conseguir [ganar] bastantes posiciones en la salida, pero ese no fue el problema, el problema fue el golpe por detrás que nos sacó a los dos", explicó Esteban Ocon después de abandonar por cuarta vez en la temporada 2023 de Fórmula 1.

