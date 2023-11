La apuesta que Marko ganó al ingeniero de Verstappen en la salida de México

Cuando se habla de una carrera en la que Max Verstappen no sale desde la pole, en redes sociales aparece siempre una pregunta: ¿en qué vuelta se pondrá líder? Incluso cuando arranca desde el fondo de la parrilla, se le espera en algún momento por las primeras plazas, y más cuando arranca tercero, como el domingo en el GP de México.

En la larga recta del Autódromo Hermanos Rodríguez, el campeón aprovechó el rebufo de los Ferrari y, tras meterse por el interior de la curva 1, se colocó líder al salir de ese primer giro, por lo que lideró la carrera desde la primera vuelta.

Helmut Marko, asesor de Red Bull, reveló que había hecho una apuesta con el ingeniero de Max, el ya famoso Gianpiero Lambiase (también conocido como GP), sobre cuándo iba a ponerse líder su piloto. Y ganó Marko.

"Max lo hizo todo bien", dijo al resumir la carrera. "Por supuesto su obra maestra fue la salida. Yo apostaba a que lideraría la carrera tras la primera curva, y Gianpiero perdió la apuesta. Ya no apuesto contra Max, pero sí con GP. Y he ganado por segunda vez consecutiva", reveló, confirmando que no era la primera vez que apostaban.

"Esa gran salida fue la razón principal por la que Max pudo marcar su propio ritmo después de eso. Estaba delante y controlando la carrera como siempre".

"La bandera roja no llegó en el mejor momento para nosotros", continó Marko. "Sin la bandera roja creo que nuestro dominio habría sido aún mayor. Max tenía un juego extra de neumáticos duros, por eso estaba un poco molesto cuando salió la bandera roja".

La bandera roja provocada por el accidente de Magnussen, que obligó a otra salida en parado, puso en amenaza el 16º triunfo de Verstappen la F1 2023, pero a partir de ahí logró un ritmo que le permitió llegar a meta casi 14s por delante de Lewis Hamilton.

Después de imponerse en México, la F1 viaja al GP de Sao Paulo en Brasil, donde en 2022 se impuso Mercedes con Russell. "Es una carrera al sprint y allí perdimos el año pasado", advirtió Marko. "También perdimos de manera limpia y justa, así que esta vez tenemos que hacerlo bien en la primera sesión. Eso es lo más importante. Es uno de esos circuitos en los que Hamilton es muy, muy rápido", concluyó.