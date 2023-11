La apuesta perdida de Marko por la pole de Verstappen en Abu Dhabi

La jornada del sábado en el Gran Premio de Abu Dhabi fue otra prueba más de que el vigente campeón del mundo no para de sorprender incluso a los que más lo conocen. Con la duodécima pole position que cosechó, hizo que el asesor de su equipo, Helmut Marko, perdiera una jugosa apuesta.

El austriaco se jugó 500 euros a que Max Verstappen no estaría ni tan siquiera en la primera fila en el circuito de Yas Marina después de ver que no había estado en las posiciones delantera en todo el fin de semana. Sin embargo, el holandés volvió a demostrar que por mucho que se apueste en su contra y los números no jueguen a su favor.

Aunque el neerlandés ya dejó entrever en otras ocasiones que no apuesta con el propio Helmut Marko, el responsable de los de Milton Keynes sí lo hace con otros miembros del equipo. En el Gran Premio de México, por ejemplo, protagonizó un duelo contra el ingeniero de pista del piloto, Gianpiero Lambiase, y ahora, el ya octogenario asesor retó a Christian Horner.

El jefe de la escudería pensaba que Max Verstappen podría estar en la primera fila, mientras que el austriaco no, y cuando se enteró, el holandés dijo entre risas a Motorsport.com: "¡Creo que Helmut [Marko] ya ha aprendido la lección! Nunca debes apostar contra mí".

La otra apuesta con Max Verstappen: Fórmula 1 La apuesta que Marko ganó al ingeniero de Verstappen en la salida de México

Por su parte, Helmut Marko reconoció que no volvería a hacerlo tras ver de lo que es capaz el tres veces campeón del mundo: "No creía en absoluto que pudiéramos recuperarnos en la clasificación con un puesto entre los dos primeros. Solo en el tercer entrenamiento perdíamos medio segundo en el último sector, mi apuesta también fue una especie de motivación",

" Christian [Horner] dijo, 'llegaremos a la primera fila', y yo que 'no, estará en la segunda fila como máximo'. Perdí la apuesta, pero estoy muy feliz de que aún así lo hayamos logrado", comentó el austriaco. "Los ingenieros hicieron un gran trabajo y finalmente hicieron los ajustes correctos. En términos de ritmo de carrera, siempre somos competitivos, y Max [Verstappen] ha desarrollado muy buenas sensaciones para mantener los neumáticos con vida, así que soy positivo sobre la carrera, y no haré otra apuesta".

