Oficial: Verstappen correrá en las 24H de Nurburgring 2026 con Mercedes

El cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1, Max Verstappen, participará este año en las legendarias 24 Horas de Nurburgring con Mercedes.

Tras meses de especulaciones, se ha confirmado que el piloto holandés debutará en la clásica carrera de resistencia alemana, que se celebrará del 14 al 17 de mayo, con el equipo Winward, respaldado por la fábrica, que correrá bajo la bandera de Verstappen Racing.

Verstappen estará acompañado al volante del Mercedes-AMG GT3 #3 por los pilotos de fábrica Lucas Auer y Jules Gounon, además del nuevo fichaje de Genesis Hypercar, el español Daniel Juncadella.

Auer, Guonon y Juncadella cuentan con una amplia experiencia en el circuito de Nurburgring Nordschleife, mientras que los dos últimos también compiten como compañeros de equipo para Winward en el GT World Challenge Europe.

El cuarteto realizará una carrera a modo preparatorio en la NLS2 este mes, que se ha adelantado una semana, al 21 de marzo, a petición de Mercedes para que Verstappen pueda participar.

El evento estaba previsto inicialmente para el 28 de marzo, lo que habría coincidido con el Gran Premio de Japón de la F1 en el circuito de Suzuka. Verstappen había dejado claro internamente que quería completar al menos una carrera en la primera parte de la NLS para asegurarse de que se sentía preparado para la carrera de resistencia de 24 horas.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto vía Getty Images

Su única participación anterior en el Nurburgring Nordschleife, en la penúltima ronda del año pasado en noviembre, fue al volante de un Emil Frey Ferrari 296 GT3, en lugar del Mercedes-AMG GT3 con el que competirá este año.

"Con nuestra alineación de alto rendimiento, estamos en una posición excelente para la tradicionalmente fuerte parrilla de las 24 horas de Nurburgring", afirmó Stefan Wendl, director de Mercedes Customer Racing.

"Junto con RAVENOL y Verstappen Racing, hemos formado una pareja de pilotos equilibrada cuyas diferentes fortalezas se complementan a la perfección", añadió.

"Estamos muy orgullosos de que Max Verstappen y su equipo también formen parte de la alineación de AMG. Junto con el equipo operativo Winward Racing y nuestro socio de neumáticos Michelin, hemos analizado de nuevo en detalle el Mercedes-AMG GT3 para aprovechar aún más su potencial de rendimiento".

"Con el inicio de un intenso programa de pruebas en el sur de Europa a finales de febrero, se han sentado las bases para una exitosa participación en Nurburgring".

Mercedes participará este año con dos equipos denominados "Performance Teams" en la carrera de resistencia de Nordschleife, ambos dirigidos por Winward. Además de la participación de Verstappen Racing, encabezada por la estrella de la F1, la marca alemana también estará representada por un segundo coche que correrá bajo el nombre de Mercedes-AMG Team RAVENOL.

Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller y Luca Stolz formarán la alineación de pilotos del Mercedes #80. Engel formó parte de la tripulación que logró la última victoria de Mercedes en las 24 Horas de Nurburgring en 2016, junto con Adam Christodoulou, Manuel Metzger y Bernd Schneider.