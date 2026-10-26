Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Por qué Antonelli prefiere su victoria en Austin sobre la de Monza, saliendo 19º

El futuro campeón del mundo de F1 ganó saliendo 19º en el Gran Premio de Italia, pero, según el propio Antonelli, su victoria en Austin desde la pole fue aún mejor.

Ed Hardy

Editado: 26 oct 2026, 17:07

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Andrea Kimi Antonelli logró una sensacional victoria tras salir desde la 19ª posición en el Gran Premio de Italia, pero el futuro campeón del mundo de Fórmula 1 considera que su dominante actuación desde la pole en Austin fue aún mejor.

Recuerda:

El piloto de Mercedes se vio obligado a salir desde la última fila en Monza en septiembre, debido a un cambio de unidad de potencia, pero se abrió paso entre el pelotón para hacerse con la victoria. Eso le valió a Antonelli su séptima victoria en una campaña 2026 muy dominante; la octava llegó en la siguiente carrera, en Madrid, antes de tener que esperar hasta este pasado domingo para conseguir la novena en el Circuito de las Américas.

Su victoria en Texas fue muy diferente a la de Monza, ya que salió desde la pole y acertó de pleno con una estrategia de una sola parada —mientras que otros pilotos de cabeza optaron por dos— para ganar con 13 segundos de ventaja sobre Charles Leclerc.

"En Monza, está claro que teníamos el coche más rápido", comentó Antonelli. "Éramos sencillamente rapidísimos, así que, por supuesto, fue increíblemente especial remontar desde atrás. Pero también era un circuito en el que resultaba relativamente fácil adelantar, y nosotros éramos muy rápidos. Sin duda, Monza fue una carrera muy especial, de las que recordaré para siempre".

"Pero esta carrera, probablemente, en términos de ejecución, fue mejor, porque la forma en que fuimos avanzando y cómo fuimos mejorando el rendimiento a lo largo del fin de semana fue muy buena".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, y George Russell, Mercedes, en Monza

Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Esto deja a Antonelli con una ventaja de 123 puntos sobre su compañero de equipo, George Russell, segundo clasificado, lo que significa que solo necesita dos puntos en México el próximo fin de semana para hacerse con su primer título mundial.

Lo conseguiría a falta de cuatro pruebas para el final de lo que ha sido una emocionante campaña, pese a que su compañero partía como favorito al título ante la llegada de la nueva normativa.

"Bueno, sin duda ha sido una grata sorpresa lo que va de temporada", añadió Antonelli. "Por supuesto, aún no ha terminado. Quedan algunas carreras en las que solo quiero hacerlo bien y seguir luchando por las victorias. Estaría bien terminar con buen pie. Pero, sí, sin duda, echando la vista atrás, todavía hay cosas en las que trabajar y mejorar, como la mentalidad en ciertas situaciones o la forma en que afronto algunos escenarios".

"Así que al final de la temporada tendré más tiempo para analizar las cosas: qué ha salido bien y qué podría haber salido mejor. Pero, sin duda, hasta ahora ha sido una temporada muy regular, e intentaremos que siga siendo así hasta el final".

El salto que dio Antonelli de su primer año al segundo ha sido, por tanto, enorme, y la forma en que afrontó el fin de semana de Austin fue una clara demostración de su mejora.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Era su primera oportunidad de hacerse con el título y, en lugar de dejarse llevar por los nervios ante la ocasión, el joven talento boloñés simplemente afrontó la carrera con normalidad para asegurarse una gran oportunidad en México.

"Tengo mucha suerte porque cuento con un grupo de personas estupendo a mi alrededor", afirmó. "En el equipo tengo a mi padre, que siempre viene, y también a mi preparador físico. Simplemente tengo un grupo estupendo de personas a mi alrededor que me ayudan a estar más relajado y a no preocuparme por este tipo de cosas".

"Me ayudan a ignorar el ruido exterior, y eso es también lo que me ha permitido disfrutar del fin de semana y rendir al máximo. Creo que, obviamente, se ha hablado mucho. No voy a mentir: el jueves se habló mucho del título y demás, y yo simplemente intenté no preocuparme en absoluto por eso y centrarme en conseguir el mejor resultado posible. El de hoy ha sido un resultado muy importante para mí y para el equipo", cerró.

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