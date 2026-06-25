Antonelli confirma órdenes de equipo en Mercedes: "Solo podremos luchar si no hay presión"

Tras el abandono de Andrea Kimi Antonelli en el Gran Premio de Barcelona, las alarmas por los problemas en la batería sonaron con fuerza en la sede de Mercedes en Brackley. Así lo confirmó el propio Kimi en la víspera del fin de semana de Spielberg, al revelar que a partir de este viernes utilizará una nueva unidad de potencia junto con un paquete de baterías actualizado que incorpora varios correctivos.

"En realidad, los problemas ya se habían manifestado desde hace tiempo", confirmó Antonelli. "Tuve algunos inconvenientes en los Libres 1 de Miami, luego llegó el abandono de George en Montreal. Hemos dejado escapar bastantes puntos".

Antonelli explicó que el problema que puso fin a su carrera en Barcelona, a tres vueltas del final, no estuvo estrictamente relacionado con la temperatura.

"Es cierto que hubo un componente que, de repente, sufrió un aumento muy brusco de temperatura y eso hizo que la batería colapsara", explicó. "Pero en Canadá las condiciones eran completamente distintas, mucho más frescas".

La marca alemana ha introducido varias actualizaciones de software y pequeñas modificaciones de hardware en el paquete de baterías, aunque, como precisó Antonelli, se trata de intervenciones que forman parte de la gestión habitual de la fiabilidad y no guardan ninguna relación con el ADUO.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Solo podrán luchar si los rivales están lejos

Otro de los temas tratados durante el debrief posterior a la carrera de Barcelona fue la estrategia. Dentro del paddock surgió la duda de si Mercedes, optando por una carrera a tres paradas como Ferrari, habría tenido más opciones de lograr su séptima victoria de la temporada.

"Técnicamente era posible apostar por las tres paradas", admitió Kimi. "Pero en nuestras simulaciones la estrategia de dos paradas seguía siendo ligeramente más rápida. Hay que recordar que esos cálculos se hacen suponiendo que siempre ruedas con aire limpio. Luego, en carrera, hay muchas variables que entran en juego".

Dettaglio tecnico Mercedes W17 Foto di: AG Photo

Muy distinto fue el asunto que Toto Wolff abordó justo después de la bandera a cuadros en Barcelona. El jefe de Mercedes destacó que el tiempo perdido durante el duelo directo entre George Russell y Antonelli no benefició al equipo.

"Hubo una reunión sobre este tema y Toto fue muy claro. Si volvemos a encontrarnos en una situación como la de Barcelona, con la presión de los rivales, habrá órdenes de equipo, sobre todo si uno de los dos coches demuestra tener un mejor ritmo. En cambio, si estamos luchando entre nosotros sin la presión de otro equipo, seremos libres para competir, como ocurrió en Montreal".

La Fórmula 1 inicia este fin de semana un intenso tramo del calendario, con cuatro grandes premios en cinco semanas, un periodo clave antes del parón veraniego.

"Creo que todos son circuitos en los que nuestro coche debería adaptarse bien", concluyó Antonelli.

"Hasta ahora hemos sufrido especialmente en trazados con asfaltos viejos y poco agarre. En ese sentido, el Red Bull Ring debería ser más favorable que Barcelona, aunque esperamos temperaturas muy elevadas. Es un circuito muy exigente para el coche, desde los frenos hasta el motor, porque la altitud reduce la cantidad de oxígeno disponible. También por eso, disponer de una unidad de potencia nueva es una buena noticia".