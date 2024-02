El comunicado completo del rechazo de la F1 a Andretti

Solicitud de participación en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la FIA

Resumen y conclusiones del proceso de evaluación comercial

La noticia sobre el rechazo de la Fórmula 1 a Andretti: Fórmula 1 Última hora: la F1 rechaza la inscripción de Andretti para los próximos años

Enero de 2024

Introducción

1. El 22 de marzo de 2023, la FIA publicó una invitación [la Invitación] para solicitar la participación en el Campeonato del Mundo de Fórmula Uno de la FIA [el Campeonato], a la que respondieron cuatro solicitantes, entre ellos Andretti Formula Racing, LLC [el Solicitante]. La FIA llevó a cabo un proceso de evaluación inicial, que incluía tanto un elemento de preguntas y respuestas por escrito como una reunión en persona.

2. La FIA anunció el 2 de octubre de 2023 que estaba satisfecha de que la solicitud presentada por el Solicitante [la Solicitud] cumplía sus criterios de selección en todos los aspectos materiales y que, en consecuencia, la FIA consideraba que el Solicitante debía pasar a la siguiente fase del proceso acordado según lo establecido en la Invitación, que consistía en una evaluación por parte del Titular de los Derechos Comerciales [FOM] del valor del Solicitante para el Campeonato. El proceso establecido en la Invitación establece que tanto la FIA como el Titular de los Derechos Comerciales deben considerar adecuada una solicitud para que un nuevo participante sea seleccionado.

3. La FIA había compartido previamente con nosotros los materiales presentados por cada uno de los cuatro solicitantes en respuesta a la Invitación, que habíamos estudiado. Tras el anuncio de la FIA, escribimos al Solicitante el 10 de octubre de 2023, exponiendo el proceso de evaluación y los detalles de las consideraciones y el proceso de toma de decisiones conforme al cual llevaríamos a cabo nuestra evaluación comercial [la Carta del Proceso]. La Carta de Proceso contenía una lista de preguntas para el Solicitante, a las que el Solicitante proporcionó respuestas el 24 de octubre de 2023.

4. Tras haber tenido la oportunidad de considerar las respuestas del Solicitante junto con nuestras propias deliberaciones, posteriormente escribimos al Solicitante el 12 de diciembre de 2023 extendiendo una invitación a una reunión en persona en nuestras oficinas para que el Solicitante presentara su solicitud, pero el Solicitante no aceptó esta oferta.

5. El presente documento resume nuestro proceso de revisión y las principales conclusiones derivadas del mismo.

Proceso de revisión

6. Tal y como se contemplaba en la Carta del Proceso, tuvimos en cuenta la amplia gama de formas en las que se podía aportar valor, incluido el valor para los aficionados, el prestigio y el valor de la reputación del deporte, el equilibrio competitivo del Campeonato y los objetivos de sostenibilidad del deporte. Las áreas clave de revisión fueron:

a. consideración de la probable competitividad de la candidatura del Solicitante y su impacto en el valor;

b. consideración de los acuerdos del Solicitante con respecto al suministro de Unidades de Potencia y el impacto que dichos acuerdos tendrían en el rendimiento competitivo del Solicitante;

c. investigación de los beneficios potenciales que el Solicitante podría aportar en términos de crecimiento y compromiso de los aficionados, así como una revisión de los materiales equivalentes preparados por C|T Group en nombre del Solicitante;

d. consultas con las principales partes interesadas para conocer su opinión sobre el valor que aportaría el Solicitante;

e. consideración del impacto operativo en nuestros circuitos actuales de la incorporación de un undécimo equipo;

f. consideración del impacto probable de la entrada del solicitante en los resultados financieros del titular de los derechos comerciales como indicador de valor;

g. consideración de la sostenibilidad financiera del Solicitante basada en los materiales proporcionados.

7. Nuestra evaluación no incluyó ninguna consulta con los actuales equipos de Fórmula 1. Sin embargo, al considerar el interés superior del Campeonato, tuvimos en cuenta el impacto de la entrada de un undécimo equipo en todas las partes interesadas comerciales del Campeonato.

General

8. Nuestro proceso de evaluación ha establecido que la presencia de un undécimo equipo no aportaría, por sí misma, valor al Campeonato.

9. Cualquier undécimo equipo debe demostrar que su participación e implicación aportaría un beneficio al Campeonato. La forma más significativa en que un nuevo participante aportaría valor es siendo competitivo, en particular compitiendo por podios y victorias en las carreras. Esto aumentaría materialmente el compromiso de los aficionados y también aumentaría el valor del Campeonato a los ojos de las principales partes interesadas y fuentes de ingresos, como los organismos de radiodifusión y los promotores de carreras.

10. La solicitud contempla una asociación con General Motors [GM] que inicialmente no incluye el suministro de unidades de potencia, con la ambición de una asociación completa con GM como proveedor de unidades de potencia a su debido tiempo, pero esto no será así durante algunos años. Contar con un proveedor de unidades de potencia de GM en la solicitud desde el principio habría aumentado su credibilidad, aunque un constructor novato en asociación con un nuevo proveedor de unidades de potencia también tendría que superar un reto importante. La mayoría de los intentos de establecer un nuevo constructor en las últimas décadas no han tenido éxito.

11. 2025 será el último año del actual ciclo reglamentario y 2026 será el primer año del ciclo siguiente, para el que se exigirá un coche completamente distinto al del ciclo anterior. El Solicitante propone, como constructor novato, diseñar y construir un coche bajo el reglamento de 2025, y luego, justo al año siguiente, diseñar y construir un monoplaza completamente diferente bajo el reglamento de 2026. Además, el Solicitante propone intentar esto con la dependencia de un suministro obligatorio de un fabricante rival de unidades de potencia que inevitablemente será reticente a ampliar su colaboración con el Solicitante más allá del mínimo requerido mientras el Solicitante persigue su ambición de colaborar con GM como proveedor de unidades de potencia a más largo plazo, lo que un proveedor obligatorio de unidades de potencia vería como un riesgo para su propiedad intelectual y 'know-how' ['saber hacer'].

12. No creemos que haya base para que un nuevo equipos sea admitido en 2025, dado que ello implicaría que un principiante construyera dos coches completamente diferentes en sus dos primeros años de existencia. El hecho de que el equipo proponga hacerlo nos da motivos para cuestionar su comprensión del alcance del reto que supone. Aunque un participante en 2026 no se enfrentaría a este problema específico, no es menos cierto que la Fórmula 1, como cima del automovilismo mundial, representa un desafío técnico único para los constructores, de una naturaleza a la que el Solicitante no se ha enfrentado en ninguna otra categoría o disciplina en la que haya competido anteriormente, y propone que la Fórmula 1 se convierta en la cúspide del automovilismo mundial.

13. Llegar al deporte como un nuevo fabricante de unidades de potencia también es un gran desafío, con el que los principales fabricantes de automóviles han sufrido en el pasado, y que puede requerir varios años de inversiones significativas para que un fabricante pueda volverse competitivo. GM tiene los recursos y la credibilidad para ser más que capaz de afrontar este desafío, pero el éxito no está asegurado.

Conclusiones de la evaluación comercial

14. Nuestro proceso de evaluación ha establecido que la presencia de un undécimo equipo no aportaría, por sí sola, valor al Campeonato. La forma más significativa en la que un nuevo participante aportaría valor es siendo competitivo. No creemos que el Solicitante sea un participante competitivo.

15. La necesidad de que cualquier nuevo equipo tenga que asumir un suministro obligatorio de unidades de potencia, potencialmente durante un periodo de varias temporadas, sería perjudicial para el prestigio y la posición del Campeonato.

16. Aunque el nombre Andretti conlleva cierto reconocimiento para los aficionados a la Fórmula 1, nuestra investigación indica que la Fórmula 1 aportaría valor a la marca Andretti y no al revés.

17. La adición de un undécimo equipo supondría una carga operativa para los promotores de carreras, sometería a algunos de ellos a costes significativos y reduciría los espacios técnicos, operativos y comerciales de los demás competidores.

18. No pudimos identificar ningún efecto positivo material esperado en los resultados financieros de CRH, como indicador clave del valor comercial puro del Campeonato.

19. Sobre la base de la solicitud en su estado actual, no creemos que el Solicitante haya demostrado que añadiría valor al Campeonato. Concluimos que la solicitud del Solicitante para participar en el Campeonato no debería prosperar.

20. Consideraríamos de forma diferente la solicitud de inscripción de un equipo en el Campeonato de 2028 con una unidad de potencia GM, ya sea como equipo de fábrica de GM o como equipo cliente de GM que diseñe todos los componentes permitidos internamente. En este caso, habría factores adicionales a considerar con respecto al valor que el solicitante aportaría al Campeonato, en particular con respecto a la entrada de un nuevo OEM de prestigio en el deporte como proveedor de unidades de potencia.

