El nuevo equipo de Andretti quiere entrar en la F1 en 2024

"Es algo sorprendente y, a veces, decepcionante", dijo a Any Driven. "Sin embargo, los equipos tienen sus propios objetivos, y también hay que mirar el panorama general. Esta es una gran inversión en el deporte, y también a largo plazo, así que no entiendo por qué no se ha recibido mejor de lo que ha sido hasta ahora".

Andretti Autosport A pesar de que muy pocos en la máxima categoría del automovilismo han salido en defensa de la llegada de, los norteamericanos siguen centrados para cumplir con los plazos que se pusieron al principio.

"Estamos trabajando en eso todos los días y el objetivo es claro, fuerte y real", aseguró el ganador de 12 carreras en la Fórmula 1. "Estamos tratando de cumplir con todos los requisitos, nos dijeron que hubiera un protocolo claro, y lo estamos revisando ahora, pero el objetivo sigue siendo ese".

"Por el momento, puedo decir que queremos estar en la parrilla en 2024, hay mucho trabajo detrás de bambalinas, y nos estamos preparando como si ya hubiéramos recibido luz verde. Estoy sorprendido de todo lo que ya está sucediendo, y espero que prevalezca el sentido común", sentenció el ex piloto y leyenda estadounidense.