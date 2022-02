Cargar el reproductor de audio

Andretti solicitó entrar en la Fórmula 1, pero aún necesita obtener luz verde pronto si quiere tener tiempo suficiente para poner las cosas en marcha.

Aunque no hay una línea natural para los plazos de ingreso en el Gran Circo, Andretti tiene claro que no puede esperar mucho más a que la FIA tome una decisión.

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com, el estadounidense dijo: "Lo necesitamos rápido porque el reloj está corriendo para que estemos allí en 2024. Necesitamos saberlo en un mes".

Andretti dice que ya tiene muy claros algunos detalles clave sobre su entrada en la F1 y se ha comprometido a llevar a Colton Herta, su piloto en IndyCar, a la máxima categoría.

En el equipo creen que la presencia de Herta sería una de los factores para que la escudería sea un éxito para el la F1 en su conjunto, en un momento en el que hay dos carreras en Estados Unidos -en Austin y la nueva en Miami para este año- y se está planeando una tercera para Las Vegas.

Sugirió que la forma en que Max Verstappen había impulsado el interés de la F1 en los Países Bajos demuestra que un piloto estadounidense podría hacer lo mismo para la audiencia potencial en la nación norteamericana.

"Mira el crecimiento de las audiencias en los Países Bajos porque tienen un piloto. Aquí no hay ninguno, y si consiguen un buen piloto con un gran número de seguidores como Colton [Herta], creo que estarán en buen lugar".

"Para mí es una obviedad. No sé a qué se debe el retraso, así que espero que lo resuelvan", comentó Andretti. "La forma en que lo vamos a hacer va a ser de primera clase en todo momento, tenemos grandes planes que serán realmente buenos para la Fórmula 1".

"Quienes me apoyan son geniales, están en esto para ser competitivos, no solo para decir que están en la Fórmula 1. Es gente del deporte, han hecho que franquicias deportivas pasen de no ser competitivas a serlo, así que saben cómo hacer estas cosas, así que sería una pena que no pudiéramos llevarlo a cabo, será bueno para todos", añadió.

Aunque el padre de Michael, el campeón del mundo de F1 de 1978, Mario Andretti, ha sugerido que Renault era el socio de motor más probable para el equipo, no se ha tomado ninguna decisión final. Se entiende que Ferrari sigue siendo una opción si el equipo consigue la aprobación para la entrada en 2024, ya que Michael Andretti comentó que Renault era "una de las opciones", y aclaró que había "otra".

En cuanto a la fábrica del equipo, Andretti dijo que preferiría tener su cuartel general en Estados Unidos a largo plazo, pero entiende que también puede necesitar una sede europea.

"Con el tiempo nos gustaría construirla aquí", argumentó. "El primer coche tendría que ser hecho fuera, más o menos como lo hace Haas, y luego, construiríamos nuestro propio monoplaza".

"Mi sueño es hacerlo aquí, tener un verdadero coche estadounidense. Seguiríamos teniendo una gran presencia en el Reino Unido, pero construiríamos el monoplaza aquí".

Sobre la posibilidad de convertirse en jefe de un equipo de F1, Andretti dijo: "Estoy muy ilusionado, llevo mucho tiempo queriendo hacerlo. Creo que es genial para nuestra marca y nos pondría a otro nivel".

"Elevaría todo nuestra marca, elevaría esto en IndyCar también. Estoy en el negocio de las carreras y siempre quiero que lo hagamos mejor", zanjó.