El jefe de McLaren, impresionado con el sábado de Sainz

El sábado del GP de Estiria de la Fórmula 1 2020 estuvo cargado de tensión. Después de cancelarse los libres 3 por el intenso diluvio que cayó sobre el Red Bull Ring, había dudas de si la clasificación podría celebrarse.

Pero la FIA, con Michael Masi a la cabeza, hizo un gran trabajo al decidir que la sesión se completase, después de una espera inicial de unos 45 minutos.

Los McLaren rindieron de manera sensacional, colándose en la Q3, superando incluso a uno de los Ferrari y a uno de los Racing Point, los rivales a batir en este inicio de 2020.

Pero la vuelta final que Carlos Sainz se sacó de la manga en Q3 sobre un trazado cada vez más mojado fue sencillamente sensacional y así lo reconoció su jefe de equipo, Andreas Seidl. El resultado supone el segundo top 3 en parrilla de las dos carreras que llevamos en 2020, tras el de Norris hace una semana.

"¡Guau! ¡Carlos tercero! Estoy muy contento por el equipo y, por supuesto, muy contento con nuestros pilotos. Creo que lo que el equipo ha hecho junto a los pilotos en la pista no me podría poner más contento. Ha sido sensacional, hemos hecho todo a la perfección, hemos usado bien los neumáticos, los pilotos no se han salido y han ido mejorando en cada sesión. Estoy muy impresionado y nos da una muy buena oportunidad de puntuar el domingo", aseguró en los micrófonos de Movistar + F1.

"La vuelta que hizo Carlos al final es algo impresionante, y nos da de nuevo esa tercera posición en salida, que es un gran premio para todo el esfuerzo que estamos haciendo estos meses. Intentaremos luchar lo máximo posible el domingo", añadió en una rueda de prensa con medios seleccionados algo más tarde.

"Simplemente puedo decir que me quito el sombrero con lo que los pilotos y el equipo lograron esta tarde en unas condiciones realmente complicada. Creo que eso confirma que tenemos una gran alineación y que hemos dado un paso adelante con el coche. Los pilotos marcan las diferencias en condiciones de mojado y hay que alabar lo que lograron hacer".

No obstante, Seidl se muestra precavido y cree que en la carrera de este domingo tendrán que luchar intensamente con algunos de los coches que saldrán detrás de Sainz.

"Vimos el viernes que en condiciones secas los Mercedes, los Red Bull y al menos un Racing Point eran claramente más rápidos. Pero al menos estamos en la lucha con los Ferrari y los Renault. Con los resultados de la clasificación tenemos a los Racing Point muy por detrás y tenemos una gran oportunidad de sacarles buenos puntos. Tenemos un buen equipo, dos grandes pilotos y tengo ganas de verlo", añadió.

