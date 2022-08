Alpine no tiene preocupaciones con Alonso para el resto de 2022

Cargar el reproductor de audio

El cambio de aires de Fernando Alonso se anunció el lunes después del Gran Premio de Hungría, en un momento en el que Alpine todavía confiaba en llegar a un acuerdo para renovar su contrato.

Otmar Szafnauer se enteró del fichaje a través del propio comunicado de prensa de Aston Martin, y no por el propio piloto, algo que no suele ser habitual en la Fórmula 1.

Sin embargo, a pesar de las tensiones que eso podría crear, el director deportivo del equipo galo insiste en que las dos partes seguirán trabajando juntas de forma eficiente y productiva.

"No tengo ninguna preocupación por el resto de la temporada. Nuestros objetivos son bastante claros. Queremos acabar como mínimo cuartos en el campeonato de constructores. Creo que el tercer puesto es una meta demasiado grande".

"Fernando también se da cuenta de eso. Es un profesional. Una vez que se pone el casco, sabes que quiere hacerlo lo mejor posible".

"Y no hay nada más que pase por su mente cuando está al volante de un coche de carreras, solo terminar lo más arriba posible en cada carrera, y también en el campeonato".

"Y todavía mantiene ese impulso. Es para lo que está aquí. Y nosotros igual", añadió Szafnauer.

Esteban Ocon y Fernando Alonso en el GP de Hungría 2022 de Fórmula 1

El de Alpine cree que el A522 todavía mejorará más a medida que avance la temporada.

"Queremos hacer lo máximo que podamos. Y sobre todo este año, nuestras actualizaciones van a seguir llegando. Tendremos otra mejora en Spa, y seguiremos actualizando el coche hasta los últimos grandes premios del año. Y Fernando también lo sabe".

"Y trabajará duro, al igual que Esteban Ocon, para maximizar el rendimiento del equipo. No tengo ninguna duda al respecto".

En referencia a cómo le irá a Alonso en Aston Martin -trabajando para Lawrence Stroll y como compañero de equipo del hijo del dueño del equipo, Lance Stroll- Szafnauer dijo que era demasiado pronto para hacer predicciones de ese tipo.

"Es un gran piloto, uno de los mejores con los que he trabajado", dijo. "Sigue compitiendo a un nivel muy alto. Sigue siendo rápido, también en condiciones difíciles, algo que muestra la habilidad del piloto. Eso lo hemos visto este año. Si eso sigue siendo así durante otros tres años, entonces será estupendo para Aston Martin y Fernando".

"No sé cuándo va a decaer su rendimiento, pero desde el punto de vista de la relación de trabajo, no lo sé, no puedo predecirlo porque hay muchos factores que hay que tener en cuenta para poder predecir cómo va a funcionar. Pero vamos a ver qué pasa", concluyó Szafnauer.