Alpine F1 niega la venta y se defiende de su decepcionante 2024

Después de una serie de rumores que aseguraban que el equipo Alpine estaba a la venta después de otro inicio de temporada decepcionante en el que hay llegado a ocupar las últimas posiciones de la tabla de tiempos en varias ocasiones, Bruno Famin, el director de la escudería, lo ha desmentido.

En declaraciones para la propia Fórmula 1, el del equipo francés aseguró que "tenemos un proyecto real con Alpine", antes de añadir lo siguiente: "Tenemos el proyecto de que la marca Alpine llegue a todo el mundo a través del automovilismo y de la F1 en particular".

Además, recalcó que cuentan con el máximo respaldo de los altos cargos de Renault, la marca matriz de Alpine: "Tenemos todo el apoyo de la alta dirección. El equipo no está en absoluto a la venta. Seguiremos presionando para alcanzar nuestros objetivos".

Sin embargo, Famin, que heredó el puesto de director de la escudería cuando se anunciaron las salidas del CEO Laurent Rossi, el director del equipo Otmar Szafnauer, el director técnico Pat Fry y el director deportivo Alan Permane el pasado verano, no ocultó la decepción tras el mal inicio de 2024.

"No es un período divertido. No estamos donde queremos estar en términos de rendimiento, no estamos haciendo este proyecto para ser 15º o 16º. Queremos estar por delante, queremos desarrollar el coche y queremos luchar por podios y victorias lo antes posible".

"Todos [en la junta] entienden que no es un reto sencillo, es muy difícil: debemos mucho respeto a nuestros competidores. Para luchar por delante tenemos que subir el listón, elevar nuestro nivel, tenemos que mejorar en todos los aspectos".

El actual director de Alpine, en cambio, también quita gran parte de responsabilidad al actual equipo de Alpine por los malos resultados que han obtenido en las primeras carreras de 2024 con el A524, ya que cree que todo se debe a "una gestión anterior", concretamente a la que Szafnauer y compañía llevaron a cabo hasta mitades de 2023.

"El coche que tenemos ahora es el resultado de una gestión anterior. Pero lo importante es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Y estoy muy contento con lo que estamos haciendo. Por supuesto, también sabemos que el camino es muy largo y tenemos mucho que mejorar". concluyó.

Bruno Famin, que en un principio asumió el cargo como interino, parece haber sido respaldado como por la cúpula de Renault como director de Alpine, por lo que no se esperan cambios ejecutivos en el equipo de Fórmula 1, al menos a corto plazo.

Esteban Ocon, Alpine A524 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

