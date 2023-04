Alpine acaba "frustrado" tras el accidente de Ocon y Gasly

Cargar el reproductor de audio

Frustración, esa es la primera palabra que pronunció el equipo Alpine en el comunicado que enviaron a la prensa después de la carrera del Gran Premio de Australia 2023 de Fórmula 1. La cita en Melbourne acabó con un fuerte accidente en la última resalida tras una bandera roja en la que la dupla francesa se fue contra el muro por un toque entre ellos.

Tanto Esteban Ocon como Pierre Gasly salieron del circuito de Albert Park sin puntos, y su toque hizo saltar las alarmas sobre un posible encontronazo por la mala relación personal que tienen. Sin embargo, el director de los de Enstone, Otmar Szafnauer, aseguró que se disculparon por lo ocurrido y que ninguno fue el culpable.

El estadounidense dijo: "Cada uno se disculpó, cada uno piensa una casa, pero fue un caos. Si Pierre [Gasly] no se hubiera ido largo en la primera curva, pero mucha gente lo hizo, entonces creo que habría estado más adelante, y Esteban [Ocon], al mismo tiempo, siguió a Tsunoda en la trazada".

"Pierre no lo vio y se acercó para entrar en la trayectoria y se tocaron", dijo. "Ha sido una pena, porque creo que íbamos a sumar unos buenos puntos, y después creo que Pierre se ha merecido el quinto puesto por méritos y buen ritmo. Cuando le dijimos que apretara, intentó seguir a Sainz, pudo, no fue tan rápido como Sainz, pero no muy lejos".

En el momento en el que se le preguntó sobre las culpas de que ambos acabaron fuera de la carrera, el máximo responsable de Alpine respondió: "Es una pena que se tocaran. En cuanto a tratar de culpar a uno u otro, no creo que sea lo correcto, pienso que lo mejor es aprender de ello, porque había mucho caos [en la resalida] y había que tomar decisiones rápidas".

"Si miras la onboard y la repetición, Tsunoda pasa, Esteban intenta seguirle. No sabes a dónde va a ir Pierre, y Pierre no sabe quién está ahí, sólo intenta entrar en la trazada", continuó. "No es que esté mirando por el retrovisor, viendo a alguien y diciendo: 'oh, voy a bloquearle'. Él está mirando hacia otro lado, entrando en la trayectoria, pensando que no hay nadie allí".

No obstante, el director de los franceses era partidario de no reanudar la carrera después de la segunda bandera roja: "Apretamos porque no sé dónde estábamos en la línea dos del coche de seguridad, habríamos estado ahí arriba. La línea dos del coche de seguridad estaba antes de la curva uno, así que probablemente Pierre habría sido en cuarto o algo así".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!