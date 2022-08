Alpine culpa a Hamilton del accidente con Alonso en Spa

Cargar el reproductor de audio

La salida del Gran Premio de Bélgica 2022 de Fórmula 1 estuvo protagonizada por dos campeones del mundo, Fernando Alonso y Lewis Hamilton. El español y el británico se vieron beneficiados por las penalizaciones por cambios en los elementos de la unidad de potencia de Max Verstappen, Charles Leclerc y Esteban Ocon, y arrancaron desde la tercera y cuarta posición respectivamente.

En la subida al Raidillon a través de Eau Rouge, el de Mercedes consiguió atrapar el rebufo del Alpine para ponerse en paralelo en la recta de Kemmel e intentar el adelantamiento por el exterior de Les Combes. Sin embargo, su atrevida maniobra desembocó en un toque entre ambos que los comisarios de la FIA investigaron.

El inglés se vio obligado a abandonar por una presunta fuga de agua antes de llegar a Blanchimont, aunque la FIA calificó el toque como un lance de carrera habitual de las primeras vueltas. Fernando Alonso, visiblemente molesto, describió a su rival como un "idiota", algo por lo que Lewis Hamilton no se disculpará a pesar de reconocer que fue él quien provocó el accidente.

En Alpine, a través de su jefe, Otmar Szafnauer, quisieron salir en defensa del que aún es su piloto, y culparon al heptacampeón del toque que provocó daños en el monoplaza francés: "Pienso que era culpa de Lewis [Hamilton]. No hace mucho que los comisarios y la FIA dijeron que en el primer par de vueltas dejarían vía libre correr para que no fueran [los pilotos] tan precavidos".

"Yo también creo que Lewis no dejó suficiente espacio, pero, es bueno que levante la mano y diga que cometió un error. Rara vez hace eso, normalmente deja hueco, aunque todos podemos fallar", aseguró el director estadounidense.

El máximo responsable del equipo de Enstone reconoció que el monoplaza de Fernando Alonso recibió algunos daños, aunque quería esperar a que el A522 volviera a boxes para comprobar si sufrió una posible pérdida de tiempo que comprometió el ritmo del ovetense: "No lo sé, no lo he visto. Hay un poco de daño, pero nada estructural".

Sobre la carrera, Szafnauer explicó que las flechas de plata seguían siendo superiores, por lo que llegar al podio si los Ferrari y Red Bul fallaban se antojaba casi imposible. El jefe de la estructura francesa fue realista, y expresó que el resultado cosechado por su pareja de pilotos fue el mejor posible tras ver las circunstancias.

"Fernando [Alonso] tuvo un pequeño encontronazo con Lewis, por suerte no dañó mucho su coche y siguió adelante. Ser quinto es probablemente lo mejor que podría haber hecho", comentó. "Era sexto antes de la penalización de cinco segundos de Leclerc, pero pienso, que mirando a los coches de delante, no creo que pudiéramos haber batido a ninguno de ellos".

"Fuimos un poco más rápidos que Mercedes en el ritmo a una vuelta este fin de semana, pero después, en la carrera, son un poco veloces que nosotros. Hay que ver por qué es así, aunque podría ser que a medida que el suben las temperaturas, van mejor, y cuando hace frío no son tan buenos", sentenció el director de Alpine.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!